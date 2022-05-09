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BV春夏正夯金屬綠編織包！「反寫刺繡」藏驚喜，照鏡子揭曉謎底

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記者鮑璿安／台北報導

BOTTEGA VENETA（BV）前任創意總監Daniel Lee所操刀的Salon 03 春夏系列，去年（2021年）10月特別來到底特律發表。隨著時序進入5月，此次《ET FASHION》整理出BV春夏重點單品，仔細欣賞秀上迷人的美式運動風格、金屬感包款，一起來複習其中亮點。

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲Salon 03 春夏系列特別造訪了工業大城底特律，最新金屬綠是爆款色系。（圖／品牌提供）

Salon 03 春夏系列特別造訪了工業大城底特律，與前創意總監Daniel Lee的生長背景極為相似，以迷人現代角度建構出本季新品。Daniel Lee任職期間的爆款單品也一一進化，像是Pouch 雲朵包、Mini Jodie 手提包到一系列皮件，包裹著迷幻的金屬綠色，隨著視線變化出不同美感，輔以特殊的皮革壓紋，洋溢著粗曠的工裝及科技未來感。

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲「反寫刺繡」單品，在照鏡子時就會看到正寫的字體。（圖／品牌提供）

春夏另一大重點，就屬「反寫刺繡」，隱身於單品中帶給時尚迷驚喜，正看是一系列塗鴉，但是當穿著者照鏡子時，就會看到正寫的字體。包括熱賣包款Cassette、鞋款以及褲裝腰帶之間，都可以看到反寫的「Bottega」字樣，是本季極具個人風格的單品之一。

與此同時，KENZO 設計總監 Nigo為品牌帶來嶄新火花，以「POPPY 罌粟花 」為靈感設計的壓軸春夏前導系列曝光，因品牌創辦人高田賢三先生過去就將罌粟花視為自由的象徵，通過Nigo的潮人視角，轉化為清新可愛的紅色滿版印花，綻放在以美式工作服為靈感設計的府綢夏威夷襯衫、百慕達短褲，及秋冬大秀上出現的及膝長裙上，為春夏帶來清涼視覺享受。

▲KENZO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KENZO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KENZO春夏最後一個前導系列，Nigo以罌粟花為設計元素展開 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BV, Daniel Lee, Salon 03 , 春夏, BOTTEGA VENETA

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