艾瑪史東淡藍色禮服化身「希臘女神」　神仙氣質驚艷全場

記者王則絲／外電報導

好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）近日前往希臘雅典，出席主演新電影《Bleat》宣傳活動，現身造型接連驚艷眾人，記者會上艾瑪史東選穿淡藍色西裝褲裝亮相，緊接著首映會上她又穿上另一套同色系的皺摺刺繡禮服，優雅唯美的造型彷彿化身「希臘女神」，瀰漫神仙氣質、美到窒息。

▲艾瑪史東穿著LOUIS VUITTON水藍色西裝出席電影宣傳活動。（圖／達志影像）



艾瑪史東先前才在MET Gala（紐約大都會博物館慈善晚會）紅毯上，以一襲純白色短羽毛洋裝如仙女般登場，獲得廣大讚賞。近期行程滿檔的艾瑪史東，馬上又飛往遙遠的希臘雅典出席新電影宣傳活動，5日記者會上艾瑪史東穿著LOUIS VUITTON的淡藍色西裝套裝現身，巨型的領片在衣襬交會扭結，比起直線條的西裝更顯溫婉，捲起來的褲腳露出一段纖細腳踝，把亮點留給了腳上的高跟涼鞋，增添春天的輕盈感。

緊接著隔天電影首映會上，艾瑪史東再次亮麗出場，她同樣稱職的選穿代言精品LOUIS VUITTON的服裝，來自2022秋冬系列的平肩皺褶刺繡長禮服，延續上一場活動的淡藍色系給人舒心感受，垂墜的面料隨著步伐擺動飄逸，讓艾瑪史東宛如化身「希臘女神」般驚艷全場，腰間的紅色皮帶也起到相當好的點綴作用，點出腰身位置以凸顯修長比例。

▲艾瑪史東化身「雅典女神」現身電影首映會。（圖／達志影像）



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