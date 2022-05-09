法國女人優雅又率性！學當她們的5大心法：香味、妝容都要到位，但不能過多

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

近年來，法式風格可說是人人投入的風格之一，優雅自信，瀟灑且率性，沒有過多的裝飾，卻總能散發個人特質，讓人頻頻回頭欣賞。這獨到的氣場每一位女性都值得投資，然而這種從內到外的法式風情，可沒這麼容易模仿，以下就盤點5種法式女性特質，快來筆記。

＃極簡保養注重天然配方

有一句話說法國女人的保養，就是：保濕。對她們來說保養是一種生活習慣， 不需要繁瑣的步驟，選擇簡單程序卻擁有高質量的成分配方，達到真正的有效保養，傾向天然成分、植物配方的「極簡」產品。

主打崇尚極簡保養的berlin skin會是很好的選擇，「檀木奇蹟活膚日霜」凝聚頂級配方，注入滿滿植物玻尿酸，同於醫美等級保濕力，多項植物精油，如:檀木、天竺葵、 鼠尾草。一瓶做到保濕、修護、透亮，給肌膚最奢華的溫暖懷抱。

＃用香味述說個人特質

每當噴灑香水的女人從身邊走過，是否總會回頭多看個幾眼。法國女人深知香味帶來誘人的魅力，就連香奈兒女士（Coco Chanel）也曾引述法國詩人Paul Valery的一句話：「不擦香水的女人沒有未來」，不妨試試用香氣說話、用香味述說你的故事。

隨時攜帶香水、隨處補噴讓你很不自在嗎？推薦一款Lola's Apothecary頂級手工保養品牌「心動羅曼史金萃美膚滾珠」，匯集100%純天然植物精華，浪漫玫瑰與甜橘在氣息中綻放，有如置身花海般的濃郁香氣， 塗抹在脖子、手腕，保養又能當香水使用。

＃紅唇講述我的態度

崇尚凸顯個人魅力的法國女人，臉上不會有過度濃豔的妝容，但總會看到專屬她們記號的完美紅唇。確實，法國女人的包包裡永遠有一支代表她們的唇膏， 不管是鮮紅色、復古酒紅色，又或是充滿個性的紫紅色，都能駕馭的很好。

駕馭紅唇還有些畏懼的話，推薦一支Lük Beautifood的「果萃精油美唇膏」（蔓越莓），風靡偶美的天然唇膏，無有害健康成分，主打「可以吃的唇膏」，高效滋養成分，選用葡萄柚精油等果萃配方，質地絲滑如奶油可修飾唇紋並減少乾裂，長時間呵護柔嫩雙唇。除了能塗出歐美唇妝的飽和感，輕輕一抹超顯色，同時非常襯亞洲人膚色。

＃接納不完美，擁抱愛情美麗

法國女性活出的態度總讓人羨慕，率性又灑脫，都是先從接納自己的不完美， 不試圖遮掩，而打造出獨一無二的特質，活出自信美麗與對愛的追求。不妨學學法式女子忠於自己的態度吧！

推薦一款為美麗的愛情而點綴，PALM of FERONIA的「月光石沉靜睡眠噴霧」，沐浴在保加利亞有機薰衣草中，以及 快樂鼠尾草等多項精油，使五官肌膚達到舒適饗宴。獨特添入具有平靜力量的多款晶石，最值得一提的「月光石」更有守護愛情之石之稱，有助吸引靈魂伴侶，提升個人魅力，獻給內向與缺乏自信的人。不妨試試睡前在床頭或臥房噴灑，提升戀愛運喔。

＃點燃薰香享受閱讀時光

充滿魅力的性格與深度的特質，書籍就是心靈最好的保養。每看到法國女性街拍照，總看到書不離手的畫面，別以為書本只是擺設，法國人的休閒活動很多，從參觀博物館、聽聽歌劇，然而總會挪出時間給閱讀時光。法國人可說是最熱愛閱讀的人們，人均閱讀量一年有12本，原因來自法國有許多免費圖書館，街上書攤更有便宜的口袋書，更多的是來自從小閱讀文化。

神聖又放鬆的閱讀時刻，法國女子喜歡點著薰香，沉澱思緒。推薦一顆Hetkinen等等時光森林蠟燭添加充滿木質清香的歐洲赤松、擁抱樹木與泥土的迷迭香與香根草精油，在書籍世界裡啟程一段森林漫步。