金泰梨、南柱赫同款錶5千元有找　卡西歐上手青春無敵

▲韓劇《二十五，二十一》5位主要角色都戴卡西歐入鏡。（圖／翻攝tvn_drama IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓劇《二十五，二十一》叫好又叫座，女星金泰梨飾演擊劍國手「羅希度」備受好評，一舉奪得有「南韓金球獎」之稱「第58屆百想藝術大賞」的視后大獎，劇中她青春無敵的模樣深植人心，日本品牌卡西歐（CASIO）的BABY-G腕錶不離身，細看包括飾演「白易辰」的男主角南柱赫也是連換多只G-SHOCK，不到5,000元便能與男、女主角戴同款。

▲金泰梨在《二十五，二十一》中飾演「羅希度」封百想藝術大賞視后，劇中佩戴3,500元的BABY-G腕錶。（圖／翻攝tvn_drama IG）





▲金泰梨戴的BABY-G 白色款BGA-280-7A腕錶，3,500元。（圖／卡西歐提供）

《二十五，二十一》時空背景設定在1990年末跨越千禧年，5位主要角色將青春時期的愛情與友情演得絲絲入扣，為配合高中制服穿搭，每一位都搭配卡西歐腕錶。女主角金泰梨所戴的白色BABY-G BGA-280-7A腕錶，採用堆疊式零件的多層式錶殼設計，面盤點綴繽紛色彩，予人可愛印象，而扮演她的擊劍對手、同時也是好友「高宥琳」的女星苞娜，則戴上酷酷的黑色款BABY-G BGD-570TH-1腕錶，但錶殼、錶盤與錶帶細節處點綴上紅綠金三色，增添活潑氣息。

▲演出「高宥琳」的苞娜（右）戴酷黑色的BABY-G BGD-570TH-1腕錶。（圖／翻攝tvn_drama IG）





▲苞娜戴的BABY-G BGD-570TH-1腕錶2,500元。（圖／卡西歐提供）



人氣很旺的男主角南柱赫，則依學生時代與初入社會當體育記者的角色頻頻更換錶款，包括G-SHOCK辨識度很高的方形錶面DW-5610SU-8腕錶，有別於以往的一體成形設計，改採雙層不同配色；另一款具智慧型手機的連線功能的G-SQUAD GBA-900-1A腕錶，可藉由下載應用程式控制手錶設定、管理運動計畫及查看活動歷程記錄，霸氣設計也兼具實用功能。

▲《二十五，二十一》中飾演「白易辰」的南柱赫，連換多只G-SHOCK腕錶。（圖／翻攝tvn_drama IG）



▲南柱赫戴的DW-5610SU-8腕錶（左）3,000元，另一只為GBA-900-1A腕錶4,500元。（圖／卡西歐提供）

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