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今年韓劇女主角都剪了瀏海！韓志旼復古捲修飾臉型、申敏兒這款超減齡

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文／美人圈

2022將迎來新一波韓劇，《我們的藍調時光》開播話題高，還有《我的出走日記》、《流星》等，劇中女主髮型也成為話題！今天帶來2022韓劇女主髮型推薦，韓志旼復古捲修飾臉型、髮量更豐盈，《我的出走日記》金智媛中長髮顯瘦，另外超多女主更都剪起瀏海，一起看看2022韓劇髮型推薦！

2022韓劇髮型推薦：《我們的藍調時光》韓志旼-復古捲

《我們的藍調時光》中飾演新手海女的韓志旼，劇中髮型頂著一頭細碎的復古捲，看上去相當可愛減齡、而且有讓髮量看起來更多的感覺，這款復古捲重點在於不規則的捲度、搭配髮尾層次，顯得更加立體，另外也可以起到很高的修飾效果！

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

▲韓志旼復古捲。（圖／翻攝tvN《我們的藍調時光》，下同）

這種細碎捲度的好處就是對於自然捲來說相當好整理，平時可以用烘罩加強捲度，不管是散髮或綁髮，都非常有造型感！韓志旼在劇中也簡單以髮圈綁出半頭、公主頭，搭配髮際線的碎髮、看起來相當隨性有型！

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

另外新劇《我的出走日記》中，李伊飾演的廉家大姐也是同款復古捲造型！這款捲度更加立體一些，顯得更有女人味，搭配外翻瀏海也有修飾顴骨臉型的效果！

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

▲李伊同款復古捲造型。（圖／翻攝JTBC《我的出走日記》）

2022韓劇髮型推薦：《我的出走日記》金智媛-低層次中長髮

《我的出走日記》中金智媛這款低層次中長髮非常推薦，搭配外翻的八字瀏海，不僅有極高的修飾臉型效果，另外低層次的及肩長度也非常好駕馭，可以說是一款不挑人的中長髮。

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

▲金智媛低層次中長髮。（圖／翻攝JTBC《我的出走日記》，下同）

這款髮型平常也只需要順順的吹、以圓梳吹出表層光澤，瀏海可以簡單用髮捲做整理，及肩的中長髮長度也非常好造型，綁髮也可以駕馭，不用擔心過渡期～

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

先前《社內相親》中金世正其實也是同款中長髮髮型，如果想要有減齡的效果、也可以像金世正一樣以空氣瀏海搭配，不僅更減齡、也會有種清純感氛圍～

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

▲金世正空氣瀏海好可愛。（圖／翻攝SBS《社內相親》）

2022韓劇髮型推薦：《流星》李聖經-瀏海

瀏海回歸，今年超多韓劇女主都剪起瀏海！上檔的新劇《流星》中，李聖經這款娃娃瀏海既幹練知性、同時顯得相當減齡，這款娃娃瀏海兩側稍微帶點往外的弧度，比起一般的內彎C字弧度來說、有修飾顴骨線條的效果，可以自然修飾臉部線條，讓臉型更加圓潤飽滿。

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

▲李聖經瀏海修飾臉型。（圖／翻攝tvN《流星》）

另外在《殺人者的購物目錄》中雪炫也是留著瀏海造型，這款帶有捲度的瀏海顯得更加甜美可愛，另外綁髮時自然留下的捲毛瀏海與碎髮也有修飾臉型的效果。

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

▲碎瀏海超減齡。（圖／翻攝tvN《殺人者的購物目錄》）

《我們的藍調時光》中申敏兒其實也是空氣瀏海，在劇中搭配一頭長直髮、顯得非常成熟大氣，如果是想要留瀏海、但不想看起來太裝嫩的話，這款相當推薦！

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

▲申敏兒剪完瀏海根本嫩妹一枚。（圖／翻攝IG@illusomina）

將在5月開播的新劇《我們從今天開始》中，林秀香這款空氣瀏海也是搭配長直髮，另外髮尾剪出高層次，既保留甜美感、同時也可以很成熟，想要更有修飾度的話、不要忘記剪出碎髮，可以讓臉型更加纖瘦。

▲韓國髮型。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

▲髮尾剪出高層次，可以讓臉型更加纖瘦。（圖／翻攝SBS《我們從今天開始》）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型推薦, 2022髮型, 2022中長髮, 韓劇女主髮型, 韓劇髮型

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