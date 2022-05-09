+J後矚目大作！UNIQLO與義大利精品MARNI聯名必敗單品公開

記者王則絲／台北報導

UNIQLO紅遍全球的「+J系列」雖然暫時不再續推，但UNQILO還是同時與全球許多才華設計師尋求合作，像是Jonathan Anderson、Ines De La Fressange⋯⋯近日UNIQLO更預告將首度攜手義大利設計師品牌MARNI推出聯名系列，消息一出讓日本女生都蠢蠢欲動，而詳細品項於今釋出，一起來看看本聯名必敗單品有哪些。

▲UNIQLO and MARNI全系列將於5／20上市（部分單品5月下旬）。（圖／品牌提供）

UNIQLO and MARNI之所以還未上架就引起強烈關注，是因為MARNI本身就相當有名氣，發跡自米蘭、頗有地位，尤其在日本十分受到櫻花妹們歡迎，像是MARNI的「吊床包」幾乎是日妞人手一袋，因此雙方的合作可說是繼+J後最令人期待的大作。

「UNIQLO and MARNI」2022春夏聯名以「混搭經典，趣味時尚」為主題，運用UNIQLO的經典單品作為創作畫布，挹注MARNI的前衛與大膽，包括原創手繪印花、瘋狂撞色、新鮮的廓形剪裁，重新詮釋看似簡單的服裝，探索單純與混亂之間的衝突時尚。

▲女裝MARNI泡泡裙。（圖／品牌提供）



本次聯名中必敗的單品包括「泡泡裙」，氣球裙剪裁體現MARNI風格，具份量感卻輕盈，且辨識度高；「打褶背心」以特殊傘狀設計，白色舒爽、粉色格紋繽紛可愛；「條紋洋裝」則大膽採用撞色拼接，雖然是令人聞之色變的橫條紋，但是它透過粗細線條的銜接，反而營造出纖細腰身的視覺效果。

▲女裝 MARNI 打褶背心、條紋洋裝。（圖／品牌提供）



而男生也不用害怕嘗試MARNI的鮮豔風格，本次聯名中的「休閒短褲」便值得包色，除了有素色之外，手繪感的窗格印花其實也很好搭配；「可攜式連帽外套」採尼龍材質製成，吸睛色塊搭配還附有收納袋；細緻格紋的「西裝外套」則能同時適應正式與休閒場合。

▲男裝 MARNI 寬鬆休閒短褲、可攜式連帽外套、格紋西裝外套。（圖／品牌提供）

►UNIQLO絕美「透膚衫」微辣女孩必敗！「精品級內衣」比去年更舒服

►孫芸芸性感黑裙「全身開洞」！帶貨「兩千元」平價包被讚：太時尚