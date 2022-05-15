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韓星搜包「愛用保養品」公開！韓孝周、趙怡賢都有這支潤唇膏

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文／美人圈

明星除了代言之外、真正愛用的好貨是哪款？今天幫大家特搜幾款韓星推薦的保養品，每一款都是搜包中翻出來隨身攜帶的好貨，《社內相親》金世正最愛金盞花化妝水，韓孝周、趙怡賢都愛DIOR潤唇膏，快一起看看明星都愛哪一款！

2022韓星推薦保養品：金世正

愛用品推薦：契爾氏 金盞花植物精華化妝水，250ml／NT$1,450

《社內相親》獲關注的金世正之前在雜誌的搜包影片中，從包包翻出來一小罐噴霧、就是契爾氏的金盞花化妝水，甚至還愛到分裝在小噴霧瓶裡隨身攜帶，只要覺得肌膚乾燥的時候、就會立刻噴上，可以隨時為乾燥的肌膚補水保濕、還有鎮定修護的效果，難怪她的肌膚一直那麼透亮～

 
 

2022韓星推薦保養品：太妍

愛用品推薦：MARVIS 海洋薄荷牙膏，85ml／NT$360

韓國飲食中因為有不少味道比較重的食物，多數韓國人都會在包包裡放牙刷及牙膏、或是漱口水等，吃完飯就去刷牙，太妍也不例外！先前就曝光在包包中，除了放一隻可愛的粉紅色電動牙刷之外、還有這款MARVIS薄荷牙膏，這款牙膏被稱為是牙膏中的愛馬仕，口味也是清新的薄荷，太妍更說自己真的非常愛這個味道，刷完牙後可以維持很長一段時間的清新感！

 
 

2022韓星推薦保養品：韓孝周

愛用品推薦：BYREDO 護唇膏，NT$1,500

繼韓劇《Happiness毒樓》後，今年又將以Disney+新劇《Moving》回歸的韓孝周，包包中其實沒有什麼化妝品（果然美女都不愛化妝），但是護唇膏卻帶2-3款之多！她表示自己嘴唇容易乾燥，所以很常補擦護唇膏，其中BYREDO這款護唇膏是100%天然純素成分，質地滑順輕盈、滋潤但不油光，有修飾唇紋的效果，後續再搭配唇膏也不影響質地，所以很適合後續還有上妝的時候使用。

 
 

2022韓星推薦保養品：趙怡賢

愛用品推薦：DIOR 迪奧癮誘粉漾潤唇膏，NT$1,250

趙怡賢最常用的包包竟然是後背包、真的很有女大生的感覺～包包中其實也很少化妝品，其中推薦的就是DIOR潤唇膏！這款潤唇膏不僅外觀超美，上唇後會有微微涼感、非常舒適，遇膚溫後有融化的感覺，填補唇紋效果好、同時不過於黏膩，除了透明款之外、也有潤色款，趙怡賢說自己不想要化妝、但有想要有氣色時候就會用這款～

 
 

除了趙怡賢之外，護唇膏大戶韓孝周其實也有推薦DIOR潤唇膏，真的是潤唇膏控必收！

2022韓星推薦保養品：安昭熙

愛用品推薦：eltaMD 胺基酸泡沫潔面乳，207ml／NT$1,180

安昭熙經常在自己的YouTube中推薦愛用品，這款洗面乳也是被他推薦後就大紅！這款主打天然，溫和的氨基酸洗面乳泡抹綿密細緻，獨特修護柔膚配方可以溫和深層清潔毛孔，乾淨卻不乾燥、而且不易刺激，非常推薦給敏感肌或是換季容易肌膚敏感的膚質！ 

2022韓星推薦保養品：鄭秀晶

愛用品推薦：lalafranc UNDEFINED香氛消毒劑，30ml／約NT$190

最後推薦一個比較特別的，就是現在疫情時代最需要的消毒劑（乾洗手），這款lalafranc的香氛消毒劑，是秀晶放在包包中的隨身物品，更表示自己如果只能選擇三樣東西帶出門、一定會戴上它！不同於一般消毒劑或乾洗手都有種酒精的味道，這款以佛手柑、無花果搭配新鮮的鼠尾草及雪松、麝香帶出復有層次的都市中性調香氣，難怪這款在韓國甚至被稱為「秀晶香」！

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星保養, 保養推薦, 金世正, 韓孝周, 趙怡賢

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