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太妍新唇色是這支！夏天唇膏6品牌推薦　M.A.C黑魔杖一抹性感上位網推爆

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

夏日將近，不少品牌推出全新口紅系列，一方面主打抗摩擦、戴口罩也不怕掉色，另一方面加強滋潤度，持色再久也能使雙唇維持水嫩。

GUCCI古馳傾色雲霧唇釉

Gucci Beauty 推出全新傾色雲霧唇釉，呈現出從日落晚霞的美景所激發出的一系列豐富色調。雲霧唇釉塗抹時能從霜狀質地轉化為粉狀質感，同時兼具防沾染特性。以黑玫瑰精油和玻尿酸為配方基礎，搭配維他命E所打造，還能保護唇部肌膚。

雲霧唇釉2022年上市一共推出九色，包括：#25米開理紅、#114格蕾絲肉桂、#203野性玫瑰、#208情傾阿根廷、#311莉琪日落橘、#413科妮莉霧粉、#505復古珍妮特、#521漿果內莉、#607凡妮莎玫紫。

DIOR迪奧癮誘沁涼水唇露

DIOR迪奧癮誘超模染唇露2022升級成「癮誘沁涼水唇露」，主打不掉色又保濕，蘊含95%天然來源配方，包括全新的天然櫻桃油及薄荷精華植萃，能滋潤保濕雙唇，還有輕微涼感，對抗炎炎夏日。

癮誘沁涼水唇露一共推出六色：#351天生裸色、#451蜜糖珊瑚、#561鮮紅莓果、#731夕陽紅橙、761艷紅梅紫、#541焦糖赭紅（#541為DIOR線上旗艦店獨家販售）。輕盈薄透質地中，以水份包覆潤唇精油，能完美貼合雙唇，加上新一代持色科技，搽上雙唇後只需要數秒鐘，就能輕鬆打造出顯色的半霧面水潤光澤。

這次包裝也升級，管身顏色與色選相互呼應，絲絨霧感管身裝飾著雕飾Dior Oblique老花Logo。

愛馬仕HERMÈSISTIBLE滋養潤唇油

愛馬仕選在2022春夏推出Hermèsistible滋養潤唇油系列，包含感性迷人的六色，配方含97%天然成份，可形成滋養雙唇的保護膜，為雙唇持久保濕。擦起來則帶有淡淡果香，以及堪稱「液體黃金」的檀香木高濃度精華來平衡果香。

六色分別為：

Beige Sapotille人心果米色調：溫柔、甘甜、明亮的米色調中泛出一絲橙黃，猶如熱帶島嶼的人心果那綿滑又略帶焦糖味的果肉。

Corail Bigarade苦橙珊瑚調：亮麗的珊瑚色彷佛沐浴在陽光下，清新又溫柔，就如橘色苦橙中的新鮮果肉。

Rose Pitaya火龍果玫瑰調：火龍果濕潤的果肉映入晨曦，一派絲絨般溫潤的粉彩和諧，將清新與甘美結合。

Rouge Amarelle酸櫻桃紅色調：賽牡丹遍開的花田中央，滿滿的一籃櫻桃釋放著活力與酸甜，誘人的光澤時隱時現。

Rose Kola可樂果玫瑰調：甜檸檬、生薑和桂皮，配上些許抹茶意味，演繹活力豐沛的合奏，呈現色調溫柔、辛香的優雅粉色。

Pourpre Camarine岩高蘭紫色調：極致濃郁、深邃、接近藍色的玫瑰紅，蘊藏著千姿百態，如同飽滿的深色漿果於唇間綻開。

IPSA蜜糖光潤唇油LE

日系文青保養品牌IPSA限定推出「蜜糖光潤唇油LE」，運用麥芽糖蜜漬效果結合六大蜜糖色選，讓雙唇又嫩又亮又嘟。有感於換季及室內外溫差與長時間戴口罩容易讓唇部乾荒粗糙，特別添加紅花籽油滋潤乾燥唇，更精心加入麥芽糖般的油脂成分，輕抹就能擁有掐出水般的柔嫩唇光感，同時打造超持色效果。

蜜糖光潤唇油LE一共推出六色：#01鳳梨蜜糖、#02香橙蜜糖、#03水晶蜜糖、#04櫻桃蜜糖、#05甜桃蜜糖、#06葡萄蜜糖。其中品牌特別推薦#01鳳梨蜜糖，主打能拯救廢色，疊擦後再現奇蹟美色再現。奶氣女孩必選#03水晶蜜糖、還有超顯白的#04櫻桃蜜糖。

M.A.C絲柔粉霧奢緞唇膏

M.A.C推出品牌首款細管造型唇膏「壞壞黑魔杖」，訴求史上最濕滑的霧面唇膏，以舒芙蕾保濕粉體打造出空氣天鵝絨質地，膏體接觸雙唇後瞬間霧化，長時間滋潤並滋養乾涸唇瓣，加上獨特親膚彈力凝膠，極致包覆與雙唇緊密貼合，填補唇紋同時極度顯色，帶來12小時不間斷的極色享受。

絲柔粉霧奢緞唇膏一共推出12色，其中最推薦：

限量新色#893催情肉桂SWEET CINNAMON

剛剛好的火辣橘調極致亮膚。

#892榛果濕吻OVER THE TAUPE

小紅書博主一致猛推，榛果烤奶性感上位。

benefit花吻菲菲染唇液

benefit在1977年推出世界上第一支染唇液，至今經過45年持續暢銷。人氣不墜的秘密除了不沾染、超持妝以外，每年更持續推出流行趨勢新色，2022年就推出新色花吻菲菲染唇液，主打「乾燥玫瑰粉」。

花吻菲菲染唇液薄塗一層就能擁有乾燥玫瑰粉的自然唇色，而且抗口罩摩擦、防暈染不轉印。不黏膩的輕盈水質地，塗抹立即滋潤雙唇。

benefit染唇液特別深受韓國藝人喜愛，繼鄭有美、金多美後，今年邀請少女時代隊長太妍示範花吻菲菲染唇液的MLBB風格（My Lips but Better），溫暖的木質調妝容讓她更顯成熟自信。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 唇膏, 美妝, GUCCI, DIOR, 愛馬仕

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