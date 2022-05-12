誰說雀斑是瑕疵！鄭浩妍、金敏荷不刻意遮更有魅力

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期彩妝越來越講求自然，捨棄過去必須認真遮瑕、完美無瑕的觀念，現在「適度保留原生膚況」才是大勢，連帶讓「雀斑」成為了充滿個人魅力的代表，一起來看看有哪些韓星就因為雀斑看起來更有魅力！

金敏荷

前陣子在《柏青哥》中飾演年少時期的「善慈」一角而備受矚目的金敏荷，除了有著不像新人般的精湛演技外，在劇中以清淡到幾乎沒有的妝容亮相，清純無害的臉蛋卻有著獨特的氛圍感，臉上的雀斑更像是神來一筆，充滿記憶點，讓人印象深刻。









鄭好娟（鄭浩妍）

以《魷魚遊戲》名聲大噪的鄭好娟，成功從國際名模晉升為國際巨星，高級感爆棚的厭世臉除了是模特界的最愛首選，作為演員也是個與眾不同的獨特點。日常的妝容多以淡妝或素顏為主，而帶著雀斑的自然臉蛋更是她的特色標誌之一。





Stray Kids‑Felix

韓國人氣男團Stray Kids的成員Felix，據說小時候很喜歡在陽光下睡覺所以臉上有著許多雀斑，也坦言曾經因為雀斑很困擾過。但雀斑不僅讓他本來就充滿異國風的臉蛋更添特色，也深受粉絲的喜愛，為拍攝畫報或照片時的獨特氛圍更加分。

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