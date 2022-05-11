夏日抗痘保養新品盤點　酵素煥膚棉、魚腥草無油凝凍找回平滑美肌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著天氣越來越熱，臉上油脂分泌跟著增加，加上口罩長時間不離臉，讓粉刺跟痘痘蠢蠢欲動，針對抗痘的保養新品紛紛出籠，陪大家一起戰勝夏日痘！

ELEMIS愛莉美煥膚亮顏酵素精華潔膚片

要維持臉部通透明亮的乾淨度，「酵素」可說是重要之鑰，ELEMIS獨家打造專利的三重酵素技術，結合木瓜酵素、蛋白酶和枯草桿菌蛋白酶所調製而成的複合物，加強肌膚上的老廢角質自然淘汰。

而且每一片潔膚片的酵素精華含量經過精心設計，可幫助煥膚、發揮化學性去角質功效，格狀織面則加強物理性去角質效用，幫助肌膚針對毛孔粗大、膚色不均和表面坑疤呈現亮白光滑，堪稱肌膚「亮肌底片」。

Neogence霓淨思杏仁酸煥膚無瑕系列

Neogence霓淨思2022年推出全新杏仁酸煥膚無瑕系列，針對全臉煥膚及局部痘痘困擾分別推出-18%杏仁酸透亮煥膚精華、杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華，幫助大家重現細緻無瑕膚況。

18%杏仁酸透亮煥膚精華

採用天然植萃三重酸，包括法國藥廠18%杏仁酸深層淨化毛孔與抑制油脂分泌、大馬士革玫瑰花蜜酸瓦解推積角質層、高濃度杜鵑花酸偕同肌膚代謝並淡化瑕疵，更加全面讓膚質升級。同時加入韓國多重天然草本配方（積雪草、洋甘菊、甘草、茶葉萃取…）穩定膚況，讓使用感更溫和。

杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華

特別針對抑制局部痘痘惡化研發，以高純度杏仁酸促進角質代謝，搭配2%水楊酸抑制痘痘惡化。還有蘆薈、甘草、洋甘菊等天然複合植物精華鎮定躁動肌膚，極致修護痘痘引起的不適。

使用Tips

1.使用期間不可再搭配其他煥膚、去角質、功能性商品(如:A酸、果酸、美白)。

2.須避開眼周、較敏感乾燥部位，初期有冒痘為正常現象。

3.使用期間注意加強保濕以及防曬，依照個人膚質狀況調整使用頻率。

ORBIS和漢淨肌系列



後疫情時代讓許多人出現痘痘、粉刺、敏感泛紅的肌膚問題，ORBIS和漢淨肌系列一直以清爽零負擔的使用感備受喜愛，2022再全新升級。全系列更強調無香料、無油分、無酒精，敏弱肌或易敏感的季節也能安心使用。

四大進化重點

功效升級：有感撫平肌膚顆粒問題，並為現代人易有的敏弱加強舒緩，搭配保濕成份提升肌膚140%保濕度，給予剛剛好的滋潤度。

成份升級：經典漢方成份X奈米VC微膠囊，包覆住調理成份送至肌底深處，針對毛孔、粉刺問題處直接釋放調理成份，從內在強化肌底健康度。

包裝升級：改以按壓頭設計更精準控制使用量。

質地升級：高輕膚性的輕盈質地，一抹感受水潤舒適，使用後清爽零負擔。

和漢淨肌潔面乳

採用溫和胺基酸系洗淨成份，只將不屬於肌膚的殘妝油脂洗去，留下必要的滋潤，洗後膚觸水嫩不乾繃。還有軟化肌膚同時溫和溶解洗淨堵塞的角栓深清成份，隨沖洗過程一掃而空潛在危機。

和漢淨肌化妝水

高浸透性「Pore Delivery配方」能將調理成份好好送達深處，不被肌膚分泌的皮脂、乾硬角質阻擋彈開，加上化妝水進入肌膚的同時以水潤膜包覆角質層，維持水潤感。

和漢淨肌保濕液

內含的「Self Moist Barrier成份」能提升肌膚保水力，保持在最佳水嫩膚況，搭配野薔薇果萃取精華、朝鮮薊萃取精華等植物保濕成份養出紋理細緻、毛孔不明顯的彈滑肌膚。

I DEW CARE瑜珈喵喵系列新品

I DEW CARE「瑜珈喵喵家族」專為油性肌、混和肌與痘痘肌需求打造，全系列添加「藥草之王」魚腥草萃取，能鎮定肌膚、保濕舒緩及代謝角質代謝。2022夏天再增加生力軍-積雪草舒緩化妝水、魚腥草舒緩無油凝凍。

積雪草舒緩化妝水

輕盈的水狀質地，觸感清爽滑順。添加魚腥草、積雪草萃取、綠茶萃取物等等，控油同時為肌膚補好水。

魚腥草舒緩無油凝凍

混合、油肌的最佳神隊友，不僅有魚腥草，還富含仙人掌與有機蘆薈萃取，加強保濕與修護，並且有豐富的維他命A、B、C幫助提亮膚色、改善暗沉，維持肌膚清透發亮。

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