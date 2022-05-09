3家小眾質感保養品牌今年必須認識！極簡無負擔、有機果油原料都有

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近期又有不少來自世界各地的新品牌登陸台灣，訴求從極簡無負擔、選自當地特產植物都有，讓保養控有更多選擇呵護肌膚！

日本質感保養良肌研究室

2021年創立於日本的良肌研究室，因為主打天然無負擔和極簡高效兩大護膚理念，獲得許多日本女生支持而迅速竄紅，2022年3月正式登陸台灣。以不增加肌膚負擔為前提，良肌研究室目前著重「清潔+保濕」的日常基礎保養步驟，推出了：極密泡沫洗顏慕斯、水潤浸透保濕化妝水、高保濕清爽乳液三項產品，溫柔養成穩定美肌。還訴求「5無安心宣言」，也就是無酒精、無人工色素、無香料、無礦物油、無Paraben防腐劑，強調敏弱肌也可使用。

特別的是良肌研究室還推出精巧好攜帶的膚質檢測器，採用BIA生物電阻抗分析法，針對水分、油分、彈性、白皙四大面向精準分析，輕鬆搞懂膚況問題。建議於保養前後使用，讓大家更暸解自己的膚況。

極密泡沫洗顏慕斯

八種胺基酸潔顏配方搭配幫浦式按壓設計，輕鬆生成豐盈細緻泡沫，搭配畫圓的按摩手法，能有效洗淨毛孔深層髒污，重現柔嫩膚觸也不乾澀緊繃。

水潤浸透保濕化妝水

以小分子海藻糖為基底，添加薏仁及黃岑萃取兩大保濕修護成份，為肌膚補水並舒緩。水潤清爽質地，一抹瞬間浸透。

高保濕清爽乳液

富含薏仁、東京櫻花、魚腥草多種植萃保濕配方，輕盈的乳狀質地，一抹化水好推，潤而不膩好吸收，油水平衡、澎彈潤澤一次到位。

阿根廷國民輕奢保養品牌Boti-K

阿根廷坐擁天然純淨的環境，孕育出許多原生保養品牌，Boti-K就是其一，主打天然、有機、無添加、低敏感、選用與肌膚皮脂度最相近的有機果油原料，像目前最受歡迎的就是有機玫瑰果與敏弱肌兩大系列產品。

Boti-K名稱源自西班牙語，在當地文化中指的是「傳統古老的藥劑房」。創辦人是一對夫妻，先生 Ignacio Conde的家族事業原本就有生產香水與乳液、太太Florencia Villamil Delfabro則是一名服裝設計師，最初因兒子Santino體質敏感，對任何添加化學合成物的商品嚴重過敏，因此他們才決定重啟家族事業，經過六年後終於在2011年研發出Boti-K的第一顆「敏感肌專屬植物皂」，兒子用後沒有發紅和不適，而Boti-K也成為在阿根廷第一家做出100%全植物香皂的品牌。

有機濃萃玫瑰果油

屬於Boti-K深受歡迎的有機玫瑰果系列，有機濃萃玫瑰果油最熱銷，含豐富的 OMEGA 3、6、9等不飽和脂肪酸，加上維生素C和β-胡蘿蔔素等，很適合熟齡肌膚。

敏感肌專屬植物皂

Boti-K品牌的第一項產品。由有機金色荷荷巴油製成，特殊的奶油質地，提供高度保濕及低過敏性，能穩定肌膚狀態，更能妥善被吸收，發揮深層保濕功效。

澳洲天然護膚品牌LOVEKINS

創立於澳洲的健康和護膚品牌Lovekins，始於創辦人Amanda愛女深受濕疹之苦，自此開啟Amanda探索澳洲天然原料的旅程，由此成就「Lovekins」誕生，專注於嬰兒、孕婦、女性和家庭護理產品。。Lovekins以澳洲珍稀植物－卡卡杜李為核心成份，將其強修護成份注入於「孕育－平衡修護系列」、「初生－純淨安撫系列」等。

孕育｜山茶花&橙花護理油

富含卡卡杜李、山茶花精油、玫瑰茄與紅花籽油，為易長紋的部位提供保護。番茄果萃取可增加肌膚的柔軟度並促進彈性。薰衣草與橙花香氣幫助紓壓，放鬆心情。

初生｜藍絲柏＆卡卡杜李屁屁修護霜

含氧化鋅的修護隔離霜，可保護包尿布區域免受悶熱的影響。含卡卡杜李、酪梨油、乳木果油和澳大利亞藍絲柏精油，滋養嬌嫩肌膚。

獨寵｜APG乳酸柿果私密清潔慕斯

奢華溫和的植物性清潔慕斯，有助於私密肌膚的pH平衡。注入卡卡杜李、APG乳酸柿果萃、蘆薈、依蘭依蘭和薰衣草等成份讓肌膚備感舒適。

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