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從孫藝真穿搭看春夏6大爆款單品！亮色洋裝、公主袖是最美選擇

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

從孫藝真婚禮上的婚紗造型、去美國的度蜜月穿搭，就連回韓國時的機場穿搭，全都是粉絲們關注的焦點，對於孫仙穿的衣服、拎的包款到腳上穿的鞋，皆不願放過。如今正值氣候邁入夏日之際，想要知道2022春夏衣櫃該有哪些單品，不妨看孫藝真的春夏穿搭示範。

孫藝真穿搭預測2022春夏6大爆款單品

立體蕾絲花卉

不想每天都穿T-Shirt或Polo衫嗎？學孫藝真挑選服裝的小巧思，從面料上下手就是其中一種方式，比起普通短版上衣，像是立體蕾絲、花卉刺繡的元素，就能為一件普通的T-Shirt增添亮點。

公主澎袖設計

喜歡甜美、浪漫風格的女生，學孫藝真把公主袖上衣購入，即使整件上衣的風格偏向簡約，只要著重在某處的細節設計，就能為穿搭注入不同的感覺。

亮色洋裝

迎接熱情如火的春夏季，適時為造型增添色彩，為自己注入活力、青春氣息，像孫藝真身上的珊瑚紅不對稱洋裝、天空藍蝴蝶領結洋裝，都是春夏穿搭的好選擇，不論出外旅行、日常上班都合適。

短版罩衫

孫藝真身上這件類似斗篷的短版罩衫，同樣是本季不能缺少的爆款單品，與牛仔褲、洋裝、短褲都能搭配，還能遮住女生最在意的蝴蝶袖，同時凸顯腰線，讓身材比例更加修身。

高腰西裝褲

身為職場一族的我們，西裝褲是不分春夏、秋冬都好搭配的單品，只是在春夏季可以來點不一樣的選擇，像是孫藝真以紫羅蘭荷葉上衣搭配同色系西裝褲，無疑成為職場中最搶眼的穿搭選擇。

蝴蝶結造型髮箍

說到配件的話，近幾年興起的髮箍你入手的嗎？孫藝真頭上的蝴蝶結造型髮箍，在派對、出遊時，就是為你增添亮點的好幫手。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孫藝真, 穿搭

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