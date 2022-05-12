趙露思竟是香奈兒鐵粉！私下愛背款式Boy Chanel、口蓋包都有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

不論是挑戰動作極限的武俠古裝，又或是考驗演技的現代都會劇，演一部紅一部的趙露思，又因與楊洋合作的陸劇《且試天下》受到大量關注，長相可愛又帶點古靈精怪的特質，深得戲迷的眼緣，粉絲們開始對趙露思的一切感到好奇，像是10件小秘密、怎麼在2個月瘦下10公斤、不輸迪麗熱巴的古裝造型…等。





演出《我，喜歡你》、《長歌行》、《且試天下》的趙露思，不分男、女都對她傻白甜的魅力無法招架，而她私底下居然是小香鐵粉，帶你來看趙露思收藏的小香包有哪些。

年僅23歲的趙露思，因為影視成績表現不俗，除了擄獲大票粉絲，也成為時尚品牌爭先合作的對象，不過私底下，趙露思跟許多女生一樣，都對香奈兒的魅力難以抗拒，愛小香成癡的她，收藏了不少經典小香包，帶大家來看肉絲外出時愛背的Chanel包包。

趙露思香奈兒包盤點

香奈兒白色口蓋包

此生一定要有的夢幻逸品，應該不少人會將香奈兒經典口蓋包列在第一位，趙露思收藏了白色小型口蓋包，私底下曾多次以它作為亮點配件。

香奈兒丹寧口蓋包

一上架就在短時間被搶購一空的丹寧系列，趙露思購入了最經典的口蓋包款，可以選擇斜背、肩背方式攜帶，加上大容量的包身，想裝什麼都不是問題。

香奈兒粗鍊條口蓋包

不同於細鍊條的氣質，香奈兒為口蓋包換上個性粗鍊條，就算是傻白甜代表趙露思背上，也毫無違和感。

香奈兒黑色小方包

小包當道，趙露思自然是不會錯過，私下收藏的小香包就包括黑色小方包，一眼就能辨識的雙C標誌、菱格紋縫線和皮革穿鍊，搭配率性褲裝、氣質洋裝都合適。

香奈兒粉色手提迷你包

超夢幻的櫻花粉小包，最初問世時引發小香迷熱烈搶購，趙露思也購入了一個，與她甜美、可愛的氣質不謀而合。

香奈兒粉色粗鍊條方包

同樣以夢幻櫻花粉登場的，還有這款方正的小香包，一改傳統的開合方式，並將雙C標誌移到手袋最頂部，搭配可肩背和可斜背的粗、細兩條皮革穿鍊背帶。

香奈兒菱格紋手機包、耳機套

時代在走，最時髦的耳機包要有，香奈兒推出手機＋耳機的二合一包款，繫在腰上就能直接出門，是不少小香迷的命定包，像趙露思搭配全身黑色系褲裝，帥氣指數定是無人能比。

香奈兒Boy Chanel

問到趙露思最常背的小香包，這款黑色Boy Chanel一定能登上冠軍，肉絲不論是春夏的洋裝，或是秋冬的毛衣，都時常以Boy Chanel作為搭配。

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