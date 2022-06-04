最低1.9萬起！第一款精品珠寶這樣買　16品牌入門經典款適合日常搭配

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

覺得精品大牌珠寶離你太遙遠？以下讓編輯為你推薦BVLGARI、Chanel、Cartier、VCA、Tiffany & Co...16品牌的入門輕珠寶經典款，除了價格比想像中可愛，還有鮮明辯識度，簡約設計，也適合日常搭配，不論是單一穿戴或隨意層疊，也都能為你的穿搭質感加分。

BVLGARI 寶格麗

B.zero1系列

毫不吝嗇使用貴金屬、大膽輪廓、存在感十足、寬闊有力，在1999年首次推出的B. zero 1系列就是如此，以羅馬競技場為設計靈感，透過獨門掌握的金工技術，也就是無任何焊接點的彈性金屬線圈Tubogas，推出以來一直是寶格麗Bulgari的指標代表作，設計變化也相當多元，好比有K金與陶瓷版本，或戒身中央鏤空曲線的B. zero 1 Design Legand，以及最新揉和白金和玫瑰金的B.zero1 Labyrinth 迷宮系列。B.zero1 Labyrinth全系列售價約NT$65,700元起。

BOUCHERON 寶詩龍

Serpent Bohèm系列

蛇形向來是Boucheron的重要符碼，也是核心系列之一。它融合復古風格和摩登品味，dress up或dress down都各有風情。再搭上色彩繽紛的彩色寶石，如黃水晶、白色珍珠母貝、青金石、紫水晶…帶來夢幻清透的色彩與多變樣貌，全系列售價約台幣NT$56,000起。

Quatre系列

雙圈同心圓（Double Godron）、巴黎飾紋（Clou de Paris）、鑽石排列（Row of Diamonds）以及羅緞直線刻紋（Grosgrain），四種主題裝飾紋路並存於Quatre作品上，金工難度與識別度都相當有話題。不只有四種主題裝飾紋路的版本，Quatre也有以純色K金打造的獨立飾紋，構圖簡潔，價格更親民，也更適合混搭。全系列售價約台幣NT$54,500起。





CARTIER 卡地亞

Love系列

Love向來是卡地亞Cartier最受歡迎的入門珠寶系列之一。自1969年， Aldo Cipullo創造了一款以螺絲為設計意象的新型手環，前所未有的中性造型，非常容易被欣賞也獲市場愛戴。除了得用螺絲起子把螺絲鎖上才能穿戴的手環之外，螺絲圖騰裝飾也延伸至項鍊、戒指等等多項作品，是入手第一件卡地亞的不敗之選！全系列售價約台幣NT$68,500起。

CHANEL 香奈兒

Coco Crush系列

從馬術騎師的夾克及馬鞍會廣泛使用的菱格紋設計為靈感，1993年，Chanel以珍珠結合菱格圖騰戒台推出高級珠寶系列，這是菱格紋首次見於珠寶作品當中。2015年，以日常穿戴的時髦概念而推出的Coco Crush，在K金表面上刻畫出菱格紋圖騰環。2016年則是在既有的K金色，延伸出米色金，是非常溫潤低調的K金選擇。2017年除了將18K Beige米色金、18K黃金、白金鑲鑽手環與戒指變為窄版，讓你更好層次混搭，像是一寬一窄、多個窄版、刻意搭配不同色系K金一起戴，怎樣都好看。

CHAUMET 尚美

Bee My Love系列

想入手第一件風格優雅又細膩的珠寶？來自法國的品牌Chaumet絕對不會讓你失望；而如果以實戴且時髦為挑選準則，那麼Bee My Love系列值得你認識： 因為曾是拿破崙御用珠寶匠，Chaumet把象徵權力、忠誠與勤勉的拿破崙徽號「蜜蜂」為靈感，以六邊形蜂巢設計來呈現，Bee My Love顯得俐落幾何感十足，男女穿戴都合宜，且透過疊搭就能輕鬆搭出個人風格。

CHOPARD 蕭邦

Happy Diamonds系列

Chopard品牌聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele，某天於德國黑森裡散步走過一道瀑布，水滴灑落於他的身上，於是他想到何不把鑽石放置在兩塊透明藍寶石水晶玻璃之間，讓鑽石也能像水滴一樣自由跳躍！就此，滑動式鑽石成了Chopard的珠寶開山之作，更是與品牌齊名的經典設計。全系列售價約台幣NT$87,000起。





Ice Cube系列

1999年，Chopard以冰塊Ice Cube為靈感推出珠寶與腕錶作品，前衛又個性十足，是非常具有辨識度的設計。立方體有著精緻小巧的尺寸，18K黃金、白金或玫瑰金材質，有拋光處理或鑲嵌鑽石，細密排列成行，組合成戒指、耳環、墜鍊、硬式手鐲、手鍊與腳踝鍊。全系列售價約台幣NT$29,000起。

DE BEERS



Dewdrop系列

如果你正在尋找第一件鑽石珠寶，不妨參考鑽石專家De Beers！首先，它總以寶石為主軸，不張揚不浮誇的細膩設計，不論是任何品項，都是可以穿戴很久的單品。特別推薦的是以露珠為靈感的Dewdrop系列，也許是單顆鑽石裝飾的手鍊，或是在兩行秘釘鑲鑽石之間，還有上下交錯排列鑽飾的戒指，是非常細膩優雅又不失趣味的作品。全系列售價約台幣NT$27,000起。

DIOR 迪奧

Mimirose系列

推出才一年的時間，Mimirose以迷你可愛的造型和最容易入手的價格定位，成為Dior迪奧旗下最受矚目的珠寶新星，微型珠寶的概念再加上穀粒鑲嵌（grain setting）以及不同彩寶鑲嵌，小小一件就有無限造型樂趣。全系列價格約台幣NT$19,600起。

GRAFF

Spiral系列

在今年格拉夫Graff全新推出的 #FallInLoveWithGRAFF 婚嫁珠寶廣告概念中，除了再次看見品牌對大顆優質鑽石的追求，以及Promise、Flame、Icon、Constellation、Paragon、Legacy、Laurence Graff Signature 等等經典系列作品；而其中的全新對戒Spiral系列，以扭轉旋渦形戒圈再鑲嵌上鑽石，象徵不渝的情感，讓人眼睛為之一亮，清新風格與原創造型，當作婚對戒或是購入日常混搭穿戴都好看。

HARRY WINSTON

Charms系列

「明星的珠寶商」、「鑽石之王」海瑞溫斯頓Harry Winston與你的距離不再遙不可及，在多數奢華絕美的風格珠寶之中，也有把品牌經典元素圖騰化作更好入手的Charms系列輕珠寶。全系列墜飾售價約台幣NT$60,000起。

HERMES

Ever Chaîne d’Ancre系列

想到愛馬仕就想到它最經典的錨鍊元素，Ever Chaîne d’Ancre系列則是把錨鍊的形狀拉長、變輕薄，並結合方形銀線，打造出輕盈有個性的嶄新設計。全系列價格約台幣NT$34,400起。

HEARTS ON FIRE

Illa系列

Hearts On Fire以夜晚的星空為靈感，Illa系列將鑽石的火光藏在每一個星星珠寶設計中，星星圖騰在Illa系列中不斷被演繹，或大或小、或單鑽或密鑲鑽石…是精美又不失俏皮的設計。全系列售價約台幣NT$36,800起。

LOUIS VUITTON

Volt系列

2020年推出的全新系列，設計概念直接以品牌字母LV為創意起點，再以不同的組合、排列方式延伸出多種圖騰變化，並以金屬體積打造份量感，展現率性態度。

PIAGET

Piaget Rose系列

從2012年開始推出的伯爵Piaget Rose，以三大主題形式詮釋不同玫瑰美態—雕塑，以貴金屬描繪盛開的花形；鏤空，圓弧透雕金質花瓣象徵花朵盛開意象：蕾絲，通常以平面樣式呈現輕盈美感。如果喜歡顯眼有份量的風格，建議可選擇開口式手鐲，或是鑲有寶石的作品；如果是珠寶混搭的好手，不妨嘗細緻的手鍊款式。全系列價格約台幣NT$29,000起。

Possession系列

專利小機關：活動旋轉內環，是此系列的設計軸心，不刻意講究鑽石鑲嵌，專心以設計創造有趣的呈現方式，為傳統珠寶產業帶來一帖時髦又有態度的穿戴良方。而除了K金材質之外，更多加了五種彩色寶石—深邃藍色的青金石、神秘黑色的縞瑪瑙、像是海水淺藍的綠松石、復古時髦的綠色孔雀石和有點透明度橘紅色的紅玉髓，而且寶石都可以360度旋轉，是非常值得入手的作品。全系列價格約台幣NT$37,500起。

TIFFANY & CO.

Tiffany T 系列

汲取紐約的活力、能量與勇氣，以字母T的極簡線條和鮮明稜角彰顯摩登氣息。Tiffany T系列包含完美貼合手腕的手鐲和細緻手鍊，優雅懸垂於頸項的不同長度項鍊和吊墜，以及戒指和耳環，選擇十分豐富，極其適合相互堆疊搭配。同樣來自字母T的摩登設計，有著微微弧度的T Smile系列就像是一道迷人又俏皮的微笑，是非常有品牌識別度的作品，非常值得收藏。







Van Cleef & Arpels

Alhambra系列

梵克雅寶 Van Cleef & Arpels（VCA）首購族？何不從最具品牌識別度的經典Alhambra四葉草造型系列下手，一枚四頁幸運草的輕巧體積乘載百年累積的法式珠寶工藝：從寶石切割、拋光處理、金珠鑲座製作、再到鑲嵌等步驟，每一件作品至少需要15道工序，實際上手試戴更能感受它的細緻度與魅力。

▲Vintage Alhambra吊墜項鍊，黃K金，白色珍珠母貝。建議售價約NT$76,000元

▲Sweet Alhambra 吊墜手鍊，玫瑰金，紅玉髓。建議售價約NT$47,000元

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 時髦做環保！精選2022年15個值得注目的最佳永續珠寶小眾品牌

● 第一次買Van Cleef & Arpels就上手！6款台幣4.7萬起的項鍊手鍊推薦