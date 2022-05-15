孫芸芸誇女兒眼睛很漂亮！和老公恢復二人世界　喜喊：像回到談戀愛期

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

穿梭遊走不同場景，舉手投足輕鬆自在，色調變換間釋放無限魅力，這是在鏡頭前展現多面丰采的孫芸芸 Aimee；將時間倒轉回拍攝前，剛踏入攝影棚的她一身輕裝打扮、神情閒適，把逼近30°C的氣溫留在外頭，只帶進一身陽光氣息。

愛從日常點滴累積

《美麗佳人》五月號的主題是Fun，從 Aimee 的角度看來，如果突然發生一件特別有趣的大事，也許有人會覺得好玩，但不一定能夠戳中她，「我會為了很小的事情開心，和讓我印象深刻的日常生活小事組合起來，就會讓我每天心情很好。小到我隨口說喜歡某種花，工作夥伴就買來放我桌上，或身邊的人記得我所有大小事，這樣就會讓我感動」。

五月恰巧是 Aimee 的生日月，金牛座的她對於生日期許十分務實，希望像平常一樣，「只要和家人一起吃飯聊天就很滿足開心，當然也是不介意驚喜，haha！我喜歡跟家人待在一起的感覺，但生日一定會陪我媽媽，因為那天是她生下我的日子，是母難日」。雖然知道還是會收到家人的禮物，但她說：「別人不用特別送我什麼，反而是很有心意的東西，例如寫滿對我的關心、愛的卡片，我都會留起來」。

紀念日固然重要，但不能只在情人節或其他節日慶祝，反而每一天好好相處才是最重要的。

在意日常生活，把心放在周遭的細節上，是 Aimee 的生活態度，「紀念日固然重要，但不能只在情人節或特別節日慶祝，反而每一天好好相處才是最重要的。我覺得所有美好都是來自所有微小的細節加總累積，才能讓一切變得更好」。

隨興舒服的人生態度

只是生活難免面臨不是那麼順心美好的時刻，是否有遇到困難的例子？「因為那些難題處理後，不會特別留在我的腦海，反而對當下走過的心境印象更深刻。我通常面對的態度都還滿正面，總是覺得只要能解決的事情都不是問題，遇到問題突然出現，不浪費時間抱怨，就會先了解為什麼發生、要怎麼處理，是比較偏理智的人」。

她的理性也反映在成長過程中，Aimee 被親友暱稱「小乖」，是因為她從小到大都不叛逆、超級乖，「我沒有特別想要叛逆，叛逆要幹嘛？」她喜歡在各方面，讓自己和大家都快樂自在，「我喜歡隨興且舒服的狀態，每個人相處都很舒適，這就是我的類型，所以不會喜歡叛逆、反著來；覺得人生中好像沒有需要去做這些事情」。

我喜歡隨興且舒服的狀態，所以不喜歡叛逆、反著來。覺得人生中好像沒有需要去做這些事情。

尤其在工作場合，Aimee 認為良好互動會影響整個環境氛圍，工作時信任每個員工的專業，掌握自己的職責，各自做好份內工作，因著信任而讓大家各司其職，自在的環境也才能創造更好的效益。

家庭與工作的獨到平衡

和一雙兒女相處也是同等隨興自在，她和女兒就是對方的Best Friend，「只要是我們在同一個地方，就會黏在一起，女生喜歡做的事，我們都會一起做，就是兩個人一直聊天、看電視，然後一起亂吃零食」；和兒子則既像母子也像朋友，「他什麼都跟我分享，我們什麼都聊，他是一個很貼心、陽光型、愛運動的大男孩」。

由於外界都對兒女十分好奇，會有特別擔心的事嗎？她說跟孩子就像是彼此最好的朋友，「我認為身教及家教是需要從小教導與培養的，小時候參與他們每天生活的點點滴滴，傾聽他們分享生活日常，長時間的陪伴讓我跟孩子的關係密不可分，這是在孩子的成長過程中長久累積的愛與陪伴，即便是現在孩子長大了，在國外也每天更新生活的大小事。因為從小培養習慣這樣的互動，所以他們讓我很放心。」對於大家稱讚她把「女兒養成妹妹」，Aimee 謙虛地笑說：「沒有，她眼睛很大、很漂亮！其實大家誇獎她，比誇獎我更讓我開心。」

在 Aimee 心中，家庭向來優先於工作，拿捏做自己與對家庭的責任感之間，她也有一套獨到的平衡法則，「家庭是我的第一優先，現在因為孩子大了，才有比較多時間花心思在自己興趣及工作上。每個人在不同的年紀或階段，都要知道自己的優先順序是什麼，衡量自己的定位，把自己的角色顧好。當然也有許多職業婦女需要平衡家庭與工作，需事先做好時間管理，這部分與家人的溝通就格外重要」。

當兒女漸大、出國念書，卸下為他們忙碌的日常，現階段的 Aimee 除了專注珠寶設計外，私下和老公恢復二人世界，「像是回到談戀愛的階段，很喜歡，haha！」

我很喜歡美的事物，但又不是一個善於表達的人，喜歡用設計和別人達成共鳴，我認為這就是一種語言。

用作品與人共鳴

Aimee 的自有品牌「YUN YUN SUN」近來推出新系列1991，商品以九〇年代的名人和名模命名，靈感源於她印象中的時尚繁華輝煌年代，並在其中運用當年的元素，比如 Chanel 以大量珍珠搭配金色的設計，再加上自己捕捉的感受與巧思，「我自己成長在九〇年代，很多時尚品牌和超模都在當時出現，Cindy Crawford、Claudia Schiffer、Kate Moss 都是那個時候的代表，對我來說就是很難忘的時代」。

她常以年代、材質、顏色做為創作方向，比如特別喜歡七〇年代，則會假設自己身處當時，會想戴什麼？想用什麼圖騰？或是想用某幾種水晶的顏色，又可從這裡延伸出什麼想法？維持創作熱情的關鍵，Aimee 直率表示：「就是設計一些自己喜歡、會想戴的東西。我很喜歡美的事物，但又不是一個善於表達的人，喜歡用設計和別人達成共鳴，我認為這就是一種語言。」

近兩年因疫情影響，大家待在家的時間變多，也會希望把家裡弄得更舒適。笑說自己熱愛待在家的 Aimee，預計今年七、八月上架新網站，分享自己覺得喜歡、有趣的家居生活方式，「時尚對我來講不只是穿搭，你的風格、你的家、你的個性都是有連貫的，日常生活每個角落，都是一種品味和生活方式。我只想純粹分享這些 Tips，生活中的美，不需要花很多的錢就可以達成」。

孫芸芸 Aimee 的精緻與美，涵養於潤物細無聲的枝微末節，點滴成就她的自信優雅，和她深談，總讓人感覺如沐春風，一如她對Fun的定義：是很開心的事情。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 日本最強星三代UTA內田雅樂，190cm高帥美型，在外婆樹木希林、爸爸本木雅弘支持下到台長住發展

● 獨家｜《禁錮之慾》續集《今時之慾》來了！愉虐男神 Michele Morrone「以家為優先，愛讓我成為更好的人。」