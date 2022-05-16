「赤陶玫瑰唇膏」今年最流行！10款評比　Dior超顯白、植村秀美翻

文／美人圈

2022唇彩趨勢吹什麼風？今年最流行的就是「赤陶玫瑰」，集結玫瑰色的柔嫩與磚陶色的顯白優點於一身百搭不挑膚，這回就為大家帶來10款「2022赤陶玫瑰唇膏」評比，把YSL小黑條、植村秀無色限唇膏、MAC黑魔杖等等明星唇彩一次蒐齊，根據顯色度、持妝度等等逐一評比，快來做好筆記，從中挑選出你的命定款吧！

2022「赤陶玫瑰」唇膏評比推薦

DIOR 迪奧癮誘唇膏#740馬鞍橘紅

DIOR癮誘唇膏2022全新升級！融入了茉莉花蠟可以為雙唇帶來潤澤感，這次更重磅推出3款高訂質感外殼：粉紅藤格紋、潮流丹寧藍、前衛金屬銀，美如藝術品的外觀真的太值得收藏，其中最讓編輯驚艷的就是色號#740馬鞍橘紅，以玫紅色為基調，融合一絲磚紅色調，黃肌一擦超顯白。

▲DIOR 迪奧癮誘唇膏#740馬鞍橘紅，DIOR 迪奧癮誘唇膏外殼，NT$1,000。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

BEAUTY編輯使用心得：

質地水潤好塗勻，卻有具有一定顯色度，薄擦是溫柔的赤陶玫瑰色，厚擦則接近爛番茄色，想要有可愛活潑或是有氣勢的可以自己拿捏，就像是一次擁有了兩款唇彩一般，以水潤型唇膏而言持妝度表現適中，喝水沾染也不會掉色得很斑駁，帶有清淡薄荷香草味，一上唇就沒味道了，香味接受度廣。

雅詩蘭黛 粉嫩慾望晶透潤唇膏 #06 石榴色

戴口罩期間不想讓唇膏沾染到，貼膚又自帶好氣色的潤唇膏絕對是首選，雅詩蘭黛2022新品「粉嫩慾望晶透潤唇膏」當中就隱藏著神仙色號，#006石榴石是一款知性的茶玫瑰色，潤唇膏質地薄擦溫柔甜美，厚塗又能達到一定飽和顯色度，本身帶點沁涼感的花草香，戴著口罩聞到也會覺得療癒，潤唇膏控必收這支！

▲雅詩蘭黛 粉嫩慾望晶透潤唇膏 #06 石榴色，NT$1,250。

BEAUTY編輯使用心得：

編輯一試用，就被極高的滋潤度嚇到，上唇兼具保養效果，單擦就能很好地淡化死皮、唇紋，讓雙唇看起來超juciy，這個顏色本身是帶點紫色調的玫瑰色，很適合冷色調白肌。

植村秀 植村秀春夏時妝限量系列 無色限緞光唇膏 #BR761（新色）

植村秀一出手便知有沒有！2022春夏推出春夏時妝限量系列「無色限緞光唇彩」，換上粉嫩包裝質感更升級，介於玫瑰色與土棕色之間的完美調色，可鹽可甜，一擦上唇時尚感爆棚！

▲植村秀春夏時妝限量系列 無色限緞光唇膏 #BR761，NT$1,100。

BEAUTY編輯使用心得：

這款唇膏的質地介於保濕與霧面之間，一上唇是漂亮的絲緞光澤，重點是顯色飽和度極高，但擦在唇上卻又貼膚零存在感，更貼心的是膏體還做出幾何切割面，可以很好地描繪唇形，本身帶有淡淡花香上唇不刺鼻。

GUCCI 傾色雲霧唇釉 #505復古珍妮特

繼唇膏、眼影盤、粉底之後，GUCCI彩妝又重磅推出「傾色雲霧唇釉」！9款唇色皆擁有奶霜般質地、綿滑好塗勻，外觀承襲GUCCI一貫復古金屬工藝設計，擺在家裡的角落就美得像一幅畫。

▲GUCCI 傾色雲霧唇釉 #505復古珍妮特，NT$1,500。

BEAUTY編輯使用心得：

這是一款非常襯膚色的玫瑰磚紅色，雖然是霧面唇釉，但質地絲滑，一抹上唇就會轉化為霧面質地包裹著雙唇，輕薄程度讓人驚艷，而且也不太顯唇紋、不轉印、不沾染，即使重複疊加也不會有結塊感，特別適合戴口罩時擦，比較可惜的是高體本身有點脂粉味，約莫5分鐘才會散去。

愛馬仕 HERMÈSISTIBLE 滋養潤唇油 #Rose Kola 可樂果玫瑰調



愛馬仕在2022春夏推出全新的保養潤唇油啦～清爽透明玻璃瓶身，點綴藏書章圖樣充分展現愛馬仕精湛工藝，潤唇油蘊含97%天然成分配方，高潤澤效果除了潤色之外，更能當作急救唇膜、唇膏打底色使用，最熱門的色號#Rose Kola超真實試色以下為大家揭曉～

▲愛馬仕 HERMÈSISTIBLE 滋養潤唇油 #Rose Kola 可樂果玫瑰調 ，NT$1,800。

BEAUTY編輯使用心得：

是一款非常優雅的玫瑰色唇油，沒有螢光調、對黃皮友好，上唇後非常顯氣色，顯色度普通但可以慢慢疊加，還有修飾唇周暗沈的效果，但畢竟是潤唇油質地，剛上唇時保濕度極高、還會帶有些微黏感，等待一段時間就會轉化為水潤光澤，讓唇瓣看起來超Juciy、氣味則是調香師精心調製的可樂糖味道，呼應色號名稱，也算是頗具巧思！

GIORGIO ARMANI 奢華絲緞訂製唇膏 #201唯我裸棕

GIORGIO ARMANI全新的細黑管唇膏，注入頂級奢華緞面潤唇油配方，可以幫助柔嫩雙唇，搭配鎖色油封膜技術能讓唇色更加持久，將濃郁飽和的絲緞色澤完美服貼於雙唇，獨特水滴切面更能精準描繪唇形，畫出誘人嘟嘟唇！

▲GIORGIO ARMANI 奢華絲緞訂製唇膏 #201唯我裸棕，NT$1,400。

BEAUTY編輯使用心得：

編輯首推色號#201唯我裸棕，輕甜的裸棕玫瑰色調，揉和焦糖奶茶色百搭不挑膚色，霜狀質地好推勻、可以疊加顯色度，修飾唇紋效果不錯，喝水碰到水杯時稍微會轉印，持色度中等，唇膏本身帶有清淡花香，清甜不刺鼻。

M·A·C 絲柔粉霧奢緞唇膏 #893催情肉桂

未上市就在小紅書引爆討論的M·A·C 絲柔粉霧奢緞唇膏終於登台啦，因為細長的管身還有了黑魔杖的可愛暱稱，#893催情肉桂限定色一定要筆記起來，主打輕柔絲滑質地，玫瑰肉桂調色真的太無敵了，甜而不膩，特別顯氣色，更被譽為是黃皮的美白針呢！

▲M·A·C 絲柔粉霧奢緞唇膏 #893催情肉桂，NT$1,100。

BEAUTY編輯使用心得：

這款唇膏帶有奶霜質地，延展度極佳，擦在唇上是剛剛好的微霧緞光，不會顯唇紋乾裂，紅棕玫瑰色調超級耐看，從健康膚到黃肌都可以安心駕馭，高體帶有甜甜的香味，但上唇後味道就退散了。

NARS 激情過後嫩唇露 #ARAGON

最近滑韓妞IG，都快被這支NARS 激情過後嫩唇露燒個體無完膚，添加石榴花萃取精華與覆盆莓籽精華油，塗抹後讓雙唇變得Q彈柔嫩，輕鬆GET韓妞同款「水光玻璃唇」。

▲NARS激情過後嫩唇露 #ARAGON，NT$950。

BEAUTY編輯使用心得：

小編親自試用發現，正如產品所主打的，上唇是清透的玻璃唇妝，甚至疊擦在霧面唇膏後也不會結塊、不會染唇，超級厲害，調色是沉穩的紅茶玫瑰色，顯氣色No.1，就算深唇人也可以輕鬆駕馭，唇釉本身幾乎沒味道，討厭唇釉有香味的人必敗！！

YSL 黑絲絨煙管唇膏 #314禁忌栗紅

YSL每次推出新色都是話題滿滿，黑絲絨煙管唇膏今年更一口氣推出6款新色，融合陶土棕與玫瑰色澤，更加有層次感，誰擦誰白，簡直是顯白天花板！

▲YSL 黑絲絨煙管唇膏 #314禁忌栗紅，NT$1,380。

BEAUTY編輯使用心得：

小編對它的第一印象就是一款「帶有煙燻調的玫瑰色」意外地非常顯牙齒白，顏色調和實在太優秀了！雖然是霧感質地，但注入了精華油依舊是非常滑順好塗，斜切角可以勾勒俐落唇峰，最棒的是持色度優異，喝水只會沾染2~3成，唇色幾乎可說是完好如初，本身帶有薔薇香氣，像是高級香水會有的香氣，非常療癒！

CHANEL 香奈兒 COCO持色潤唇膏 #914

香奈兒這款COCO持色潤唇膏，一推出就被譽為「潤唇膏界的天花板」！全新小白管管身，展現極致高雅顏值，富含修護橄欖菁萃油 Oleoactive配方，柔嫩唇瓣超有感。

▲CHANEL 香奈兒 COCO持色潤唇膏 #914，NT$1,310。

BEAUTY編輯使用心得：

質地水潤滑順，一點都不會假潤、卡唇紋，也沒有黏膩感，一上唇反而會轉化成高級半霧光，可以很好地撫平唇紋，色號#914是帶點肉桂橘棕掉的玫瑰色，一年四季擦都百搭，調色非常高級，膏體有清淡的蠟味，不會影響使用感受、不刺鼻。

2022「赤陶玫瑰」唇膏BEAUTY編輯評比總結：

質地潤澤、滑順 TOP3：雅詩蘭黛、愛馬仕、香奈兒

豐唇、修飾唇紋 TOP3：NARS、DIOR、愛馬仕

持色度 TOP3：YSL、GUCCI、M.A.C

顯色度 TOP3：GA、植村秀、GUCCI

香味舒適度 TOP3：GA、YSL、NARS

【延伸閱讀】

2022夏季唇膏新品搶先曝光！DIOR唇膏、YSL新色#315、GUCCI新品絕美，快先筆記必收色選

智秀釉光唇上熱搜！全新「迪奧癮誘唇膏」幸運數字8加持癮領時尚，解鎖癮誘色選看這篇

2022蜜桃奶茶色唇膏推薦！TOM FORD、YSL純欲爆棚，這款更是「人間清醒」宋智雅御用色

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。