《我獨自生活》薛仁雅「素顏零瑕疵」　私下面膜不離身，性感身材靠一招

文／美人圈

擁有最美女配角美稱的薛仁雅因《社內相親》而圈粉無數！近日在《我獨自生活》節目中公開獨自生活兩年的生活點滴，在節目中的她經常以素顏出鏡，即便如此看不出臉上有絲毫瑕疵！除了令人稱羨的好膚況外，薛仁雅的性感身材也不在話下，就讓我們一起來看看女神的保養秘招吧！

薛仁雅登《我獨自生活》，反轉魅力超圈粉！

近日薛仁雅登上韓國超長壽真人實境秀《我獨自生活》，並公開鏡頭外獨自生活的點滴，除了剛起床模樣、溜滑板的認真，以及與愛犬茱莉相處模式等等超萌的反差魅力再度圈粉！想要一窺薛仁雅私底下最真實的狀態，絕不能錯過～

薛仁雅保養秘訣1：補充膠原蛋白及維他命D

美容聖品膠原蛋白可以美容養顏，維持好氣色外，皮膚緊緻、彈性度也會更著提升！薛仁雅也在自己的社群公開過，自己會吃可以含有維他命D的膠原蛋白軟糖，不只預防骨質疏鬆，還可以讓胸部、皮膚維持少女狀態，想跟仁雅擁有好膚質、完美胸型可以試試看額外補充一些保健食品喔！

薛仁雅保養秘訣2：防曬乳+氣墊雙重防曬



想要擁有零瑕疵的好膚況，最重要的就是做好防曬！薛仁雅曾經在《Get It Beauty 》節目中公布自己的防曬秘訣，除了挑選不會泛白且擁有高防曬係數的防曬乳外，她還會使用同樣擁有高防曬系數的氣墊，雙重防曬下可以幫助抵禦紫外線傷曬，預防曬黑、皮膚老化！

薛仁雅保養秘訣3：指壓貼+面膜一起敷

薛仁雅自己會隨身攜帶面膜，在出席重要場合，需要上妝前敷上一片！並且會特別挑選具有指壓按摩和提拉作用的面膜使用～她會將指壓貼分別貼在眼下、法令紋處，在敷上拉提面膜，不僅可以幫助消腫、抗皺，還即刻補充水分，有助於讓後續上妝更服貼、持妝更久。

▲薛仁雅敷面膜。（圖／翻攝自On Style《Get it beauty》）

薛仁雅保養秘訣4：遛狗散步一小時



自從養了愛狗茱莉以後，養成了每天遛狗散步40-60分鐘的好習慣，藉由簡單的散步就可以提高代謝率，自然就不易發胖～各位上班族們，如果平時沒有多餘時間上健身房，不妨帶著心愛的毛孩，與家人在飯後來個消食行程，即便只是走走路，身體也會有所差異！

薛仁雅保養秘訣5：熱愛溜滑板

對於多種運動都相當拿手的仁雅，除了跆拳道、巴西柔術外，私底下也非常喜歡滑板運動，在《我獨自生活》的節目中秀出滑板技巧，讓更多人因為她的反轉魅力被圈粉。溜滑板除了可以訓練心肺功能、身體協調性外，還可以訓練腰部以及腹部的肌群，也有一定的燃脂效果，想要減肥的女孩不妨試試看！

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