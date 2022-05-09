額頭痘、下巴痘不一樣！皮膚科醫師曝「不同部位」4種抗痘法

▲皮膚科醫師教臉部4種不同部位的抗痘法。（圖／翻攝IG @laneige_kr、@04_j.a）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@ahc.official

台灣氣候悶熱潮濕，許多人過了青春期，還是時不時被痘痘所擾，但你知道嗎？額頭、臉頰和下巴愛長痘的原因和抗痘法都有點不同！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就結合中西醫觀點，分享了臉部不同部位長痘的原因和對應解決方法，從保養到飲食調理都有，對「部位」下藥，改善效果更好，幫助養成不長痘膚質。

＃額頭長痘：正確使用吸油面紙



額頭長痘的誘因包含：皮脂分泌過多，尤其常見於青春期；染髮、護髮產品殘留；中醫上則認為和消化系統、膀胱、腸道問題有關。

解決方法：



1.每3～4小時用1次吸油面紙，吸走過剩的油脂。

2.避免瀏海緊貼額頭，仔細清潔並盡量少染髮，避免染髮劑碰到額頭。

3.多喝水，多吃低GI、高纖維食物。

4.喝魚腥草茶或三百草茶，幫助清熱解毒。

＃臉頰長痘：挑選合適的保養品



臉頰容易長痘的原因包含：頻繁摸臉或手機螢幕接觸皮膚；口罩重複使用；不及時清潔枕套；中醫上認為左臉頰與肝有關，右臉頰與肺有關。

解決方法：



1.保持臉頰水油平衡，判斷現在用的保養品是否過於油膩。

2.改掉摸臉的習慣，用耳機通話。

3.口罩每天換新，枕套1週至少換洗1次。

4.多補充蔬菜，喝奇異果汁、蘋果汁，幫助緩解肝臟疲勞。

＃鼻子長痘：盡量少飲酒，忌口油膩辛辣



鼻子長痘原因包含：過度飲酒或常吃過油過辣的飲食；過量皮脂分泌；經常擤鼻涕；高血壓；中醫上則認為，鼻周與胃有關，鼻上與肺有關。

解決方法：



1.避免過量飲酒及過油過辣的飲食，多攝取含有維生素B食物、魚類、堅果類。

2.每3～4小時用1次吸油面紙，吸走過剩的油脂。

3.不刺激鼻部，多運動來改善血液循環。

4.喝薏米茶、橘皮茶，薏米可清熱排膿，橘皮可調理脾胃化痰。

＃唇周下巴長痘：徹底清潔



唇周下巴長痘的原因包含：卸妝清潔不到位；經常撐著或摸下巴；牙膏、食物殘留；衣領、圍巾刺激；荷爾蒙影響；中醫上則認為，這區域長痘與腎臟、生殖器功能有關。

解決方法：



1.使用低刺激洗面乳，徹底清潔毛孔及細紋間殘留物。

2.避免刺激下巴。

3.腹部按摩運動。

4.注意下腹部保暖，泡半身浴。

5.喝艾草茶或益母草茶，艾草能消炎，益母草清熱解毒，並保持良好睡眠。

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