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油性肌網友超推「8款乳液」！清爽不黏膩、抑制痘痘超級有感

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文／美人圈

肌膚容易出油，怕再上乳液臉部會更悶、冒痘痘粉刺嗎？這次推薦「8款油性肌適用乳液」，不只使用起來不黏膩，鎖水同時還能控管皮脂分泌、幫助維持肌膚油水平衡。以下Dcard油性肌網友超推的乳液，趕緊看下去挑選最適合自己的吧！

油性肌乳液推薦1：霓淨思 積雪草B5修護純粹凝乳

霓淨思這罐乳液被網友暱稱為「油肌界的清流」，深受油肌人的喜愛。不僅使用起來清爽無負擔，吸收速度快，不會停留在皮膚上感覺黏黏膩膩的，角鯊成分也能修護皮脂層，讓肌膚由內而外的散發出清爽透亮感，雖標榜乾肌適用，卻也是許多油性肌大推的保濕神物！

▲保養。（圖／翻攝Kiehl`s）

▲霓淨思 積雪草B5修護純粹凝乳50ml，NT$699。（圖／翻攝neogence）

油性肌乳液推薦2：敏感話題 淨荳益生乳液

專門為敏弱肌所設計的「淨荳益生乳液」，絕對是痘痘肌冷氣房保濕必備！乳液是偏水的質地，上臉後不會有厚重感，夏天使用也不會覺得黏，對於控油、抑制痘痘滋生超級有感。內含有東海棠和傳明酸萃取，使用完皮膚白白淨淨，還能同時改善粉刺、痘疤問題。

油性肌乳液推薦2：敏感話題 淨荳益生乳液

▲保養。（圖／翻攝Kiehl`s）

▲敏感話題 淨荳益生乳液100ml，NT$1,125。（圖／翻攝dprogram）

油性肌乳液推薦3：IPSA 平衡液

IPSA這款平衡液為乳液質地，被Dcard網友大讚是「油性肌保濕摯愛」！使用後可大幅改善出油情況，長期下來膚況明顯變好，隨著肌膚出油情況減少，也能減緩粉刺、痘痘惡化。容易出油的膚質可以選擇1、2號，兩款都針對混合油性肌、混合肌打造，質地輕盈無負擔，油性肌乳液的空空賞非他莫屬了！

▲保養。（圖／翻攝Kiehl`s）

▲IPSA 平衡液175ml，NT$2,350。（圖／翻攝IPSA）

油性肌乳液推薦4：適樂膚 長效清爽保濕乳

一罐從頭到腳都適用的乳液在這裡，大罐又便宜！適樂膚這款「長效清爽保濕乳」不只清爽，也能有效控油，許多混合肌、油肌的朋友使用過都一致大讚「清爽無負擔」，臉部肌膚敏感時，可在睡前直接臉頰厚敷，隔天就能舒緩許多，妝前也可以敷在鼻翼嘴角3-5分鐘後擦掉，讓底妝更加服貼。

▲保養。（圖／翻攝Kiehl`s）

▲適樂膚 長效清爽保濕乳236ml，NT$479。（圖／翻攝CeraVe）

油性肌乳液推薦5：貝膚黛瑪 平衡控油高效保濕水凝乳

粉刺、痘痘肌最怕長痘後膚質變粗糙，底妝越上越斑駁、不服貼。貝膚黛瑪這款乳液能夠清爽控油，使皮脂健康不硬化，同時保持毛孔暢通，平衡皮脂分泌，讓肌膚擺脫油油黏黏的狀態～使用後也能有效緊實毛孔，皮膚滑滑嫩嫩的，再也感覺不出來自己是油性肌膚！

▲保養。（圖／翻攝Kiehl`s）

▲貝膚黛瑪 平衡控油高效保濕水凝乳30ml，NT$790。（圖／翻攝Bioderma）

油性肌乳液推薦6：珂潤 潤浸保濕乳液

即使是油性肌還是需要保濕！珂潤的這款保濕乳液能夠為肌膚深層保濕，水水的質地相當輕透，沒什麼乳液的負擔感，使用完不會黏膩，能夠快速吸收補水，同時這款對敏感膚質也很友善，穩定膚況效果也是一極棒！

▲保養。（圖／翻攝Kiehl`s）

▲珂潤 潤浸保濕乳液120ml，NT$720。（圖／翻攝Curel）

油性肌乳液推薦7：品木宣言 青春無敵健康光潤機能乳液

富含靈芝及北極靈芝萃取的輕盈質地乳液，以水為基底，不會過分油膩，也能夠快速被肌膚吸收，質地比較薄透，即使夏天使用也相當清爽！保濕能力足夠，修復力也很好，可以退泛紅、舒緩肌膚搔癢問題，也能有效舒緩痘痘，讓肌膚恢復保濕光滑狀態！

▲保養。（圖／翻攝Kiehl`s）

▲品木宣言 青春無敵健康光潤機能乳液100ml，NT$1,500。（圖／翻攝Origins）

油性肌乳液推薦8：契爾氏 冰河醣蛋白吸油水感凝凍

還是不喜歡乳液質地的話，推薦這款契爾氏完全無油的「水感凝凍」，標榜補水、控油，使用過後一整天肌膚都能維持乾爽狀態，不怕油光滿面、脫皮掉妝等問題，肌膚敏感時也能將它厚敷於臉上，有效密集補水，隔天一早皮膚同樣彈潤有光澤！

▲保養。（圖／翻攝Kiehl`s）

▲契爾氏 冰河醣蛋白吸油水感凝凍125ml，NT$1,380。（圖／翻攝Kiehl's）

【延伸閱讀】

痘痘粉刺肌也適用！8款控油、收斂化妝水推薦，消除粉刺、穩定膚況同時抑制痘痘產生！

2022精華化妝水推薦！DIOR、海洋拉娜一抹彈潤發光，蘭蔻、契爾氏是痘痘肌蜜糖

2022「美白精華液」推薦！有效淡斑、美白提亮有感，空汙世代暗沉肌必備

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

油肌乳液推薦, 控油乳液, 清爽無負擔

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