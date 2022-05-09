金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片

▲金世正參訪聖米歇爾山時，背Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包。（圖／翻攝clean_0828 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星金世正與男星安孝燮演出《社內相親》大談辦公室戀情，「夏泰CP」將兩人聲勢推向高峰，一舉一動都備受矚目。近日金世正暫拋工作與疫情煩惱，遠赴法國旅行，她出遊的造型看似輕鬆卻一點也不馬虎，已出動至少3款總值超過20萬元的寶格麗（BVLGARI）、Jimmy Choo等名牌包助陣，天天換包彷彿在拍時尚大片。

▲寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包，89,700元。（圖／寶格麗提供）

一般人出國旅行認為行李越簡單越好，可能只帶一或二個包玩到底，但這回金世正開心遊法國，到每個著名景點前拍到此一遊照，都顯現她對私服穿搭的用心，例如在巴黎凱旋門前與造訪聖米歇爾山時，頭戴報童帽、斜背寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包，展現俏皮的一面。

▲金世正背寶格麗Serpenti 象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包。（圖／翻攝clean_0828 IG）





▲寶格麗Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包，85, 200元。（圖／寶格麗提供）

金世正法國行還帶了兩款不同風格的白色小包，她在巴黎奧賽博物館前留影時，身穿短版西裝外套搭配寶格麗可愛的Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包，另一套花裙造型則配上她近期最常背的Jimmy Choo鍊帶包，上面的JC Logo是品牌近年來辨識度很高的設計，流露摩登氣息。

▲金世正還帶Jimmy Choo JC Logo包到法國旅行。（圖／翻攝clean_0828 IG）

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