吃素吃對才能瘦！營養師教「彈性素食減肥法」4原則　一週3天就OK

▲營養師教「彈性素食減肥法」，掌握4個關鍵吃對就能瘦。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也覺得吃素、不吃肉能減肥是個錯誤迷思？其實吃素吃對了真的能瘦！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了一種特別的飲食控制方法，叫做「彈性素食減肥法」，不是每天都吃素，而是葷素交錯來進行，對於喜歡吃肉的人來說更容易執行，但執行時要注意4個原則，才能吃對瘦身，同時還能維持腸道健康。

首先蕭瑋霖指出，「彈性素食減肥法」有4大優點，包含限制肉類，可大幅減少飽和脂肪；增加蔬果能提高飽足感；減少加工品，避免水腫情況發生；增加膳食纖維，能維持腸道健康。

而執行彈性素食時，一週內可選擇3～4天吃素，基本上素食期間，就是以純素為主，建議慢慢調整飲食型態，且要注意以下4項大原則。

1.並非純素食法



彈性素食並非純素食，而是一週內選擇幾天吃素，以葷素交替的方式進行，適量吃肉達均衡飲食，不但可以吃到肉品的營養，也可以擁有素食的好處。

2.提高蔬菜、植物性蛋白攝取量



提高植物性食物如蔬果、豆品的攝取，每日蔬菜量至少300公克，增加蔬果除了膳食纖維外，也有充足的維生素及礦物質鉀，能幫助排鈉；而豆製品則是素食期間蛋白質重要來源。

3.避免加工製品



加工製品通常鈉含量極高，容易造成心血管負擔，避免加工食品以減少鈉含量攝取。

4.甜食減半



甜品製程中會加蛋及乳品，所以素食期間也不可以吃，進而大幅減少熱量攝取。

最後，蕭瑋霖也提醒，執行彈性素食時要多注意以下3件事：

1.注意素料加工品：鈉含量高。

2.充足豆製品：增加蛋白質攝取。

3.注意營養素攝取：如維生素B群、礦物質鐵和鋅。

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