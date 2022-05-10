fb ig video ETtoday search mobile

吃素吃對才能瘦！營養師教「彈性素食減肥法」4原則　一週3天就OK

>

▲▼ 營養師教「彈性素食減肥法」4原則。（圖／翻攝unsplash）

▲營養師教「彈性素食減肥法」，掌握4個關鍵吃對就能瘦。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也覺得吃素、不吃肉能減肥是個錯誤迷思？其實吃素吃對了真的能瘦！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了一種特別的飲食控制方法，叫做「彈性素食減肥法」，不是每天都吃素，而是葷素交錯來進行，對於喜歡吃肉的人來說更容易執行，但執行時要注意4個原則，才能吃對瘦身，同時還能維持腸道健康。

▲▼ 營養師教「彈性素食減肥法」4原則。（圖／翻攝unsplash）

首先蕭瑋霖指出，「彈性素食減肥法」有4大優點，包含限制肉類，可大幅減少飽和脂肪；增加蔬果能提高飽足感；減少加工品，避免水腫情況發生；增加膳食纖維，能維持腸道健康。

而執行彈性素食時，一週內可選擇3～4天吃素，基本上素食期間，就是以純素為主，建議慢慢調整飲食型態，且要注意以下4項大原則。

1.並非純素食法

彈性素食並非純素食，而是一週內選擇幾天吃素，以葷素交替的方式進行，適量吃肉達均衡飲食，不但可以吃到肉品的營養，也可以擁有素食的好處。

▲▼ 營養師教「彈性素食減肥法」4原則。（圖／翻攝unsplash）

2.提高蔬菜、植物性蛋白攝取量

提高植物性食物如蔬果、豆品的攝取，每日蔬菜量至少300公克，增加蔬果除了膳食纖維外，也有充足的維生素及礦物質鉀，能幫助排鈉；而豆製品則是素食期間蛋白質重要來源。

3.避免加工製品

加工製品通常鈉含量極高，容易造成心血管負擔，避免加工食品以減少鈉含量攝取。

▲▼ 營養師教「彈性素食減肥法」4原則。（圖／翻攝unsplash）

4.甜食減半

甜品製程中會加蛋及乳品，所以素食期間也不可以吃，進而大幅減少熱量攝取。

▲▼ 營養師教「彈性素食減肥法」4原則。（圖／翻攝unsplash）

最後，蕭瑋霖也提醒，執行彈性素食時要多注意以下3件事：

1.注意素料加工品：鈉含量高。

2.充足豆製品：增加蛋白質攝取。

3.注意營養素攝取：如維生素B群、礦物質鐵和鋅。

►營養師教減肥食物挑選4原則！一張圖看懂「熱量密度」高低

►營養師曝「上班族最容易缺乏」5種營養素！吃對提升免疫力、好精神

►營養師教「改善焦慮情緒」飲食3重點！吃對就能保持好心情

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 吃素, 素食, 彈性素食, 減肥法, 飲食法, 秘訣, 原則, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪私下「睡褲」造型曝光！　低胸小背心勾出有料身材辣翻

楊冪私下「睡褲」造型曝光！　低胸小背心勾出有料身材辣翻

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

2022第二波水逆報到！「12星座應對法」公開　處女、天秤不宜出遠門

2022第二波水逆報到！「12星座應對法」公開　處女、天秤不宜出遠門

+J後矚目大作！UNIQLO與義大利精品MARNI聯名必敗單品公開 艾瑪史東淡藍色禮服化身「希臘女神」　神仙氣質驚艷全場 瘦子魅力值爆表！網疑惑「8+9外型為何受女生喜歡」　曝2關鍵最重要 第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」 「烤吐司專用」雷神巧克力片解救懶人！　加熱2分鐘爆漿超罪惡 快篩開賣直擊！屈臣氏、康是美免排隊就能買　7-11一早湧人潮 Lulu曬8年前「嫩妹自拍」網呼：好可愛　安海瑟薇十年驚人對比圖更狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面