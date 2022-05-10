侯佩岑拎「迷你花花包」裝可愛電翻！鵝黃襯衫下穿激短褲好清涼

記者王則絲／台北報導

女星侯佩岑近期在IG上頻發美照積極帶貨，最新穿搭照中她身穿充滿春天氣息的鵝黃色襯衫，而襯衫衣襬比內搭的短褲還長，營造出下身失蹤的造型；另一組美照中，侯佩岑則是拎著應景的「迷你花花包」，對著鏡頭放電擺拍，只不過這款包包小到僅能「裝可愛」而已，成為意外亮點。

▲侯佩岑最新穿搭照相當俏麗且充滿春意氣息。（圖／翻攝自IG@houpatty）



侯佩岑最新穿搭中穿上了最適合涼爽春日的鵝黃色襯衫，溫柔優雅，不過襯衫下隱約露出的纖細雙腿，瞬間轉換風格，顯得俏麗並流露小性感，手上拿的則是BALLY相當受歡迎的帆布托特包，其中米白色帆布配上棕色皮革的搭配，也是春夏必備的元素之一。

▲侯佩岑手中的迷你包小到僅能「裝可愛」。（圖／翻攝自IG@houpatty）



此外，日前侯佩岑發出的另一組美照中，手中則是拎著一個「迷你花花包」，來應景春日的生機，這顆小包包來自DELVAUX的Miniature迷你手袋系列，該系列旨在用細膩的工藝技術，描繪全球國家或城市的標誌性元素，像侯佩岑拎的「迷你花花包」其實是去年DELVAUX推出的韓國系列，上頭臨摹的正是韓國的國花「木槿花」，不過該系列本身就不是實用款式，所以迷你到僅能「裝可愛」而已。

►孫芸芸性感黑裙「全身開洞」！帶貨「兩千元」平價包被讚：太時尚

►楊冪私下「睡褲」造型曝光！ 低胸小背心勾出有料身材辣翻