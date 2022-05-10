確診輕症這樣吃！營養師教「加速康復」飲食5關鍵：好油很重要

▲營養師分享，良好的飲食能幫助輕症確診者加速康復。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

每日確診人數屢破新高，輕症患者居家照護時，除了按照醫師指示吃藥多休息外，飲食上吃好、吃對也很重要！營養師姚晴徽就整理文獻，分享針對新冠疫情能增強免疫力、加快康復速度的5大飲食建議，雖然良好的飲食沒辦法直接治癒疾病，但可強化免疫系統功能，幫助縮短病程、加速康復。

＃攝取高品質的蛋白質



蛋白質是製造抗體、免疫球蛋白的原料，也可以維持粘膜屏障的完整性，如果缺乏蛋白質，抵禦外在病毒入侵的能力也會下降。從高品質的蛋白質優先攝取，像是雞蛋、牛奶、瘦肉、海鮮及黃豆製品等，建議每公斤體重攝取至少1g，例如60kg的人就需要攝取60g，約8.5份半白質。

＃選擇抗發炎的油脂來源



Omega-6脂肪酸在體內代謝後，會產生促發炎的衍生物，例如前列腺素（prostanoids），而Omega-3脂肪酸可以競爭抑制這個反應。而Omega-3脂肪酸包含魚油中的EPA、DHA，建議每週可攝取1～2次鮭魚、鯖魚等富含Omega-3的魚類。



＃補充維生素D



人體許多組織上都有ACE2（細胞膜）受器。新冠病毒就是透過與人體ACE2受器結合而導致感染，而維生素D可漢ACE2受器反應，干擾病毒和受器的結合。平時可出外多曬曬太陽，或是從秋刀魚、雞蛋、豬肝及香菇中獲得，建議先以天然食物補充為佳，營養補充品須根據醫師或營養師評估後，才建議補充。

＃補充維生素A,C,E



維生素A、E能清除體內自由基，維持黏膜屏障完整，可多吃胡蘿蔔、青花菜、南瓜、堅果類等食物；而維生素C則能抗發炎、活化免疫系統，維持上皮細胞功能，像是芭樂、奇異果、花椰菜、柑橘類等都有豐富維生素C。

＃補充礦物質鋅



鋅能促進免疫細胞分化，調節細胞激素分泌，像是牡蠣、文蛤、小麥胚芽和南瓜籽、腰果等堅果類都是富含鋅的食物。

除了以上5個飲食建議，姚晴徽提醒，飲食上也要注意以下3點。

1.攝取充足熱量



維持合理體重，補充體力。

2.注意水分補充



若是腹瀉、發燒，記得多補充水分，也可適時補充電解質液。

3.減少攝取加工製品



避免攝取酒精、含糖飲料、加工食品或是其他促發炎食物。

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