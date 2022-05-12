fb ig video ETtoday search mobile

「BTS師妹」宮脇咲良撞衫Rosé！她透紗洩纖腰贏了　網：看起來更高級

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

近日正式出道的新生代韓女團LE SSERAFIM，頂著超人氣男團防彈少年團師妹頭銜，亮相不久就立馬引起火熱討論，其中早已憑藉限定女團IZ*ONE累積不少人氣的日本成員宮脇咲良，不同於過往的仙氣造型，在出道舞台上，以一身SAINT LAURENT透紗細肩帶裙裝，加上皮長靴展現暗黑性感風貌，而這套造型也被眼尖網友發現，竟與BLACKPINK成員Rose出席巴黎時裝周時的裝扮相同，兩人首次撞衫掀起熱議：「Rosé更高級」、「宮脇咲良有點顯胖」。

新生代韓女團LE SSERAFIM於日前正式亮相，人氣成員之一的宮脇咲良，當天一改過往仙氣風格，罕見穿著SAINT LAURENT黑色透紗裙裝耍辣，細肩帶設計遊走纖瘦鎖骨與天鵝頸，並搭配顯眼的愛心碎鑽頸鍊，巧妙展現出暗黑龐克風貌，此外她不忘腳踩皮長靴，想讓視覺集中在引人遐想的火辣腿根，卻意外沒抓好整體比例，完全沒有將自己的身材優勢襯托出來，令不少網友直呼：「勉強用顏值撐住」、「仙氣不見了」、「造型師在鬧」。

▲Rose、宮脇咲良撞衫 。（圖／翻攝IG）

▲Rose、宮脇咲良撞衫 。（圖／翻攝IG）

▲Rosé穿著SAINT LAURENT小黑裙現身SAINT LAURENT巴黎時裝周活動。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie)

「人間YSL」Rosé也在早前穿著同款裝扮出席SAINT LAURENT巴黎時裝周活動，她以同樣搶眼卻優雅的珍珠頸鍊，輕鬆將小黑裙穿出質感，下身部分則運用帶有惹火氛圍的黑色透膚絲襪，完美演繹出YSL的極致性感，即便腳踩類似於宮脇咲良黑色皮長靴，Rosé的纖長美腿照舊不容忽視，不同宮脇咲良在透紗裙裝內保守加入黑色內襯，Rosé大膽在薄紗裙裝的透視設計下，若隱若現露出纖腰相當逼人。

►小賈辣妻閃亮Bra透視效果太邪惡　國際超模穿蕾絲鏤空裝拼了　

►泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

關鍵字：

LE SSERAFIM, 宮脇咲良, BLACKPINK, Rosé, Rose, SAINT LAURENT

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

「凡事全靠自己」星座Top 3 ！　冠軍神逆轉，天生爛牌打成好牌

「凡事全靠自己」星座Top 3 ！　冠軍神逆轉，天生爛牌打成好牌

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片

口風最緊的星座TOP 3！「水瓶」根本邊緣人，想說八卦還找不到對象 超準！「第一眼看到什麼動物」，精準剖析你的「內在性格」 網紅曬「美照背後慘況」吸百萬追蹤！　零修圖雙下巴、肥肚太真實 能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出 高圓圓穿「7年前」ZARA裙街拍！舊衣重穿網驚嘆：身材都沒變 郭雪芙新髮色被誤認Lisa！粉紅旋風「美少女戰士聯名」吳映潔也上身 朴敘俊久違「曬鞋」保鞋頭地位　不意外又是一雙超潮的三方聯名款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面