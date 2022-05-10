天價賣出！AP古董錶逾3175萬元史上最貴　錶王PP粉面萬年曆款「近億元」

▲富藝斯慶祝AP皇家橡樹系列面世50周年舉行的「The Royal Oak 50th」主題拍賣，88只古董錶全數成交。（圖／富藝斯提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

名錶拍賣市場交易熱絡，國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）為慶祝AP（Audemars Piguet，愛彼錶）Royal Oak皇家橡樹系列面世50周年舉行的「The Royal Oak 50th」主題拍賣，以及「名錶薈萃：日內瓦XV」兩場名錶拍賣會創下全數成交的「白手套」佳績，當中AP型號5402ST 皇家橡樹A Series「 The A2」精鋼鍊帶腕錶拍出約31,752,000元高價，創下古董皇家橡樹歷來世界拍賣紀錄。

▲AP型號5402ST 皇家橡樹A Series「 The A2」精鋼鍊帶腕錶拍出約31,752,000元高價，創下古董皇家橡樹歷來世界拍賣紀錄。



富藝斯「The Royal Oak 50th」主題拍賣的88只極具歷史意義的AP古董錶，不僅全數拍出且比拍前估價高出三倍，焦點是創下古董皇家橡樹腕錶天價紀錄的編號A2腕錶，是品牌第二只生產的皇家橡樹腕錶，且是1972年在瑞士巴塞爾鐘錶展開幕式上展出的4只皇家橡樹錶款中的一只，更具話題性。

▲PP型號1518「 Pink on pink」玫瑰金萬年曆腕錶，於富藝斯拍出約98,902,000元的佳績。

同樣百分百成交的富藝斯「名錶薈萃：日內瓦XV」拍賣會，領銜之作是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號1518「 Pink on pink」玫瑰金萬年曆腕錶，由於品項良好且是受歡迎的粉色面盤，加上來源顯赫，因此拍出約98,902,000元的佳績；而「吉他之神」的艾瑞克克萊普頓（Eric Clapton CBE）珍藏的勞力士（Rolex）型號6239黃金版本配脈搏測量錶圈Daytona、被暱稱為「瘋狂醫生 Crazy Doc」的腕錶，同樣身價驚人，以約51,716,000元落槌。

▲「吉他之神」艾瑞克克萊普頓收藏的勞力士型號 6239「瘋狂醫生」黃金鍊帶腕錶，成交價約51,716,000元。

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