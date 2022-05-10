fb ig video ETtoday search mobile

天價賣出！AP古董錶逾3175萬元史上最貴　錶王PP粉面萬年曆款「近億元」

>

▲▼富藝斯名錶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯慶祝AP皇家橡樹系列面世50周年舉行的「The Royal Oak 50th」主題拍賣，88只古董錶全數成交。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶拍賣市場交易熱絡，國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）為慶祝AP（Audemars Piguet，愛彼錶）Royal Oak皇家橡樹系列面世50周年舉行的「The Royal Oak 50th」主題拍賣，以及「名錶薈萃：日內瓦XV」兩場名錶拍賣會創下全數成交的「白手套」佳績，當中AP型號5402ST 皇家橡樹A Series「 The A2」精鋼鍊帶腕錶拍出約31,752,000元高價，創下古董皇家橡樹歷來世界拍賣紀錄。

▲▼富藝斯名錶拍賣 。（圖／公關照）

▲AP型號5402ST 皇家橡樹A Series「 The A2」精鋼鍊帶腕錶拍出約31,752,000元高價，創下古董皇家橡樹歷來世界拍賣紀錄。

富藝斯「The Royal Oak 50th」主題拍賣的88只極具歷史意義的AP古董錶，不僅全數拍出且比拍前估價高出三倍，焦點是創下古董皇家橡樹腕錶天價紀錄的編號A2腕錶，是品牌第二只生產的皇家橡樹腕錶，且是1972年在瑞士巴塞爾鐘錶展開幕式上展出的4只皇家橡樹錶款中的一只，更具話題性。

▲▼富藝斯名錶拍賣 。（圖／公關照）

▲PP型號1518「 Pink on pink」玫瑰金萬年曆腕錶，於富藝斯拍出約98,902,000元的佳績。

同樣百分百成交的富藝斯「名錶薈萃：日內瓦XV」拍賣會，領銜之作是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號1518「 Pink on pink」玫瑰金萬年曆腕錶，由於品項良好且是受歡迎的粉色面盤，加上來源顯赫，因此拍出約98,902,000元的佳績；而「吉他之神」的艾瑞克克萊普頓（Eric Clapton CBE）珍藏的勞力士（Rolex）型號6239黃金版本配脈搏測量錶圈Daytona、被暱稱為「瘋狂醫生 Crazy Doc」的腕錶，同樣身價驚人，以約51,716,000元落槌。

▲▼富藝斯名錶拍賣 。（圖／公關照）

▲「吉他之神」艾瑞克克萊普頓收藏的勞力士型號 6239「瘋狂醫生」黃金鍊帶腕錶，成交價約51,716,000元。

►IWC賽車錶不是Tiffany Blue！　「馬石油綠」點綴超搶眼

►羅志祥3600萬滿鑽「錶王」上手　霸氣原價買內行人才知的隱藏版

關鍵字：

富藝斯, AP, Audemars Piguet, 愛彼, 百達翡麗, PP, Patek Philippe, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片

金泰梨、南柱赫同款錶5千元有找　卡西歐上手青春無敵

金泰梨、南柱赫同款錶5千元有找　卡西歐上手青春無敵

IWC賽車錶不是Tiffany Blue！　「馬石油綠」點綴超搶眼

IWC賽車錶不是Tiffany Blue！　「馬石油綠」點綴超搶眼

「豐臀金」套瑪麗蓮夢露古董衣拉不起拉鍊　激烈減重7公斤挨罵 「估價逾8.3億元」趙無極名畫有望破天價紀錄　隨佳士得53億拍品襲台 亮・珠寶／梵克雅寶小花戒綻放紅綠新色　指間變出小花園 伯爵2毫米厚的超薄錶暗夜更有看頭　繁星點點、暗藏誕生密碼 風・Luxury／浪琴三地時間錶秀冒險精神　女錶繽紛還有帥錶可戴 夏綠蒂公主180元衣搭萬元毛衣　凱特王子妃傳承平價混搭名牌品味 MET Gala／超模當上空版小金人　「豐臀金」靠1.4億禮服搶風頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面