韓國小姊姊「Yunnie」3招鹽系穿搭！自然不做作　無形誘惑男生都受不了

文／Dappei

過往「鹽系」都是用來形容五官斯文、全身散發溫文氣質的男生，但近年「鹽系女子」同樣是讓人不容忽視的超強存在！今番搭編所要介紹的韓國小姊姊 Yunnie 不但全身散發柔和清新的氛圍，就連穿搭都親切自然又不太過甜膩，介於甜美與高冷之間令人心動感爆棚。現在就跟著搭編一起看看 Yunnie 的穿搭小撇步吧！

▲韓國小姊姊Yunnie。（圖／翻攝自IG@Yunnie，下同）

#不強調腰身設計

鹽系穿搭最大的精髓就是「不強調腰身設計」，而略帶寬鬆又不會過分貼身的款式就是 Yunnie 的最愛！像是素TEE、襯衫、西裝外套等基本款單品不但穿起來舒適，還不會看起來很彆扭，重點是衣服本身還自帶慵懶氛圍，隨便混搭都不違和，簡單又惹人喜愛。

#材質選擇柔軟、薄透的款式

鹽系穿搭除了掌握基本款單品外，材質亦是一大重點！像 Yunnie 私服多半在夏天會選擇輕薄、透氣的棉麻款式，而冬天則傾向柔軟的棉質、針織，看上去影響不大，但其實能讓基礎款單品更顯乾淨俐落，給人一種「不落俗套」的美感。

#中性色凸顯個人特質

仔細觀察會發現 Yunnie 的穿搭多給人無害的感覺，且多以淡淡、舒服的大地暖色系去做疊加。這種低飽和的配色不僅在視覺上能襯托出白皙膚色，還能凸顯個人特質，帥氣又帶點女孩的甜美感，是男生都會受不了這種無形誘惑。

Dappei 結語：

越是簡單的穿搭，越能彰顯一個人的穿搭技巧！雖然 Yunnie 身為鹽系女孩，卻能把基本款單品演繹出多種滋味，光是這一點就值得你列入追蹤清單。

文字編輯：Lisa

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