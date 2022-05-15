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春夏溫差救星就靠他們！5個經典「好穿脫」單品　襯衫、西外必須有

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文／Dappei

春季天氣就像女人的心情一樣千變萬化，前一秒還曬著溫暖陽光，下一秒就給你來個措手不及的大雨，在這種時冷時熱的天氣裡，真的很難搭配衣服，每天早上醒來還要在衣櫥前站好一陣子，不敢隨意下手，免得又上了老天爺的當。今回 Dappei 盤點幾樣春夏換季好脫好穿又好搭的必備單品，這些單品都可謂四季百搭，絕對值得入手幾款！

# 大學T

首先不可免俗地一定要提到大學T，一年四季都不可少，從復古穿到幾年後都不會退潮的傳奇級單品；在春季裡推薦大家著手幾件內無刷毛的款式，以兩件式穿搭法內襯一件 oversize 的 T-shirt，在下襬處露出一點，建議顏色選擇與外襯的大學 T 相反（一深一淺），做出明顯的層次穿搭，才不會過於單薄。

▲大學T一年四季都不可少。（圖／1 2

# 針織單品

許多人可能會覺得針織是秋冬季的專屬單品，但其實在溫差大的春季裡也相當合宜，針織單品的種類很多，其中包含背心、外套等，這些都是好脫好穿的品類；針織系列單品與薄款透膚的高領內襯相搭配，或是簡單的T-shirt都很適合。

# 襯衫

襯衫和大學T一樣都是屬於不分季的百搭單品，因為材質輕便、樣式多款，平常就很適合穿來當罩衫，在天氣多變的春季真的是每人必備。除了款式多，穿法也很多，不穿起來也可以斜綁在身上，當作配件之一；冷的時候也是洋蔥式穿搭的好選擇，露出襯衫領，作為其他外套裡的內襯。

▲襯衫款式多，穿法也很多（圖／1 2

# 牛仔外套

說到春天，經典的牛仔系列是爆紅單品之一，具備保暖擋風又時尚的牛仔材質，在溫差大的天氣裡相當適合，要注意裡面著的上衣可以選擇簡單輕薄的材質，甚至是小背心都可以，太熱將外套脫掉後還可以小耍辣一番。

▲牛仔系列擋風又時尚（圖／1 2

# 西裝外套

西裝外套也是這幾年相當熱門的單品，在材質上有硬挺與柔軟之分，不論是在秋冬或春夏都會出現，也是層次穿搭的推薦單品之一；各種風格的穿搭，只要套上一件西外，就會多了一份俐落感，即便是氣質洋裝或是個性白T搭牛仔褲等，西外都能搭配合宜，在穿搭上比較不受限的百搭西裝外套也是好穿好脫的單品！

▲百搭西裝外套也是好穿好脫的單品（圖／1 2

Dappei 結語：

在春夏轉季之時，最讓人困擾的無非就是這忽暖忽寒的天氣，除了出門雨具必備，穿搭也必須再三斟酌思考，但利用以上這些好脫好穿又百搭，還很適合混搭的單品，輕鬆就能應對這樣的天氣了！

文字編輯 ：Rulu

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Dappei

https://dappei.com/

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