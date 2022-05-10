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奇異博士此生最大恥度「脫褲」出鏡　喜感宣傳照釋出被讚：腿很長

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記者王則絲／外電報導

《奇異博士2：失控多重宇宙》上映後瘋狂吸金，「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）近日受邀出演節目《週六夜現場》（Saturday Night Live），帶來一系列爆笑至極的短劇，甚至脫褲出鏡、祭出此生恥度最大的「馬桶廣告」！早先釋出的宣傳照也很有亮點，曬出長腿的老派動作，莫名有喜感。

班奈狄克康柏拜區本身就是位冷面笑匠，平時印象紳士、端莊，但是上節目時、訪談時卻總是讓人看得捧腹大笑，很有反差魅力。這次再度現身主持SNL不讓大家失望，其中一段短片裡，班奈狄克負責推銷一個獵奇的馬桶座，他以非常正式的西裝、墨鏡帥氣亮相，但下一秒卻是解下皮帶脫褲，直接坐到馬桶上面上起廁所來，且此馬桶不只水箱可以往後躺、還有伸縮腳凳，讓班奈狄克直接躺在上頭啜飲威士忌，最後甚至撕下書本來擦屁股，荒謬的畫面讓網友們都笑爆了。

▲班奈狄克。（圖／翻攝自iG）

▲「奇異博士」主持SNL前釋出的宣傳照。（圖／翻攝自IG@nbcsnl）

在節目播出前，SNL特意準備了一組宣傳照，也是非常吸睛，他們讓班奈狄克穿著鼻挺西裝，但是擺出各式搞笑姿勢，先戴起紳士高帽，看起來頗有福爾摩斯的帥氣風範，下秒卻做出莫名的地板舞蹈動作，充滿莫名的喜感，同時也讓粉絲們發現：「腿好長耶」並讚賞：「好可愛好反差萌」、「真的沒有偶包」、「筋骨很軟Ｑ」、「他真的很有笑果！」

▲班奈狄克。（圖／翻攝自iG）

▲班奈狄克。（圖／翻攝自iG）

▲「奇異博士」搞笑的宣傳照被粉絲們稱讚：「腿很長！」（圖／翻攝自IG@nbcsnl）

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關鍵字：

奇異博士, 班奈狄克康柏拜區, Benedict Cumberbatch, SNL, 週六夜現場

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