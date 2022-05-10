星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

▲星巴克買一送一連發，喝咖啡就有小確幸。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

剛過完溫馨的母親節，星巴克便開始啟動優惠回饋，5／11起針對星禮程會員，推出到店消費不限金額，就可以獲得「飲料好友分享回饋」，是不是也太貼心，此外從5／13起還推出長達24天的數位抽獎活動，讓消費者用一分鐘手機滑滑現賺一杯，另外別忘記5／11與5／12共2天的星光好友分享，每天都有機會賺一倍。

星巴克從5／11至5／13限定3天，推出「星禮程會員專屬 - 六周年同慶 好友同行樂逍遙」活動，這3天星禮程會員至門市，或使用APP行動預點服務消費 (不限消費金額)，就可獲贈飲料好友分享回饋1次，消費後「好友分享回饋」會於消費後24小時內，自動生效在星禮程會員帳號中，可於下次消費時使用，每一帳號最多可獲贈5次，回饋使用期限為匯券日＋3。

而為迎接夏日到來，星巴克也推出長達24天的數位抽獎活動「LOVE SUMMER 數位體驗」，從5／13到6／5期間，進入特定網頁開啟數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買一送一、第二杯半價優惠等，優惠兌換時間為上午11店至晚上8點，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務與特定門市。

此外，別忘記5／11與5／12共2天，星巴克也有推出星光好友優惠，活動期間從下午4點至晚上8點，消費者至店購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享好友分享優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠。

伯朗咖啡也在近期公佈5月份好友分享優惠日期，包括5／9、5／15、5／16、5／22、5／23、5／29、5／30於各特定門市提供優惠，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。