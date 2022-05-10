修杰楷還原「送賈靜雯蟾蜍」經過　急買RL包補償求生慾滿分

▲修杰楷分享對於Ralph Lauren的印象。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Ralph Lauren 於今（10日）舉辦2022春夏新品鑑賞會，邀請藝人修杰楷、謝欣穎演繹帶有度假氛圍的單品，而輕薄的棉麻材質上身難免有些透視，讓修杰楷直言害羞，不過豁出去了，「我想像現在就在摩洛哥海邊。」而日前修杰楷送上蟾蜍給賈靜雯當母親節禮物，讓不少網友笑翻，對此他也展現求生慾，發話要買包補償老婆。

▲修杰楷以品牌Purple Label系列套裝演繹度假造型。（圖／品牌提供）

修杰楷以品牌Purple Label系列套裝演繹度假造型，絞染風開襟衫搭配褲裝，讓他感到很有異國風，就像身處義大利，至於棉麻材質看上去比較透視，會不會感到不安？修杰楷雖說害羞，但他私下就喜愛棉麻材質，很適合台灣的天氣，造型上也比較透氣。

▲謝欣穎則是演繹以亞洲傳統文化為設計靈感的Collection系列服飾。（圖／品牌提供）

謝欣穎則是演繹以亞洲傳統文化為設計靈感的Collection系列服飾，她過去鮮少嘗試繽紛印花，「今天穿上去覺得好像蠻好搭配，接下來可以多嘗試。」另外，她也想入手本季的絲巾單品，因為搭配方式多變，可以綁在頭上、腰上。至於520就要來到，兩人是否要為各自的另一半挑選禮物？謝欣穎認為修杰楷今日的開衫就不錯，但全台限量3件，要下手就要快。

而修杰楷上週才為賈靜雯送上母親節禮物，是一隻金色蟾蜍，他也立刻解釋：「因為我們家有養樹蛙（草阿貴），本來覺得可以放在牠旁邊。」但賈靜雯收到當下錯愕大過驚喜，讓修杰楷發話：「等下來買包補償，逛一下。」他也看中了一款馬鐙造型肩背包，認為很適合女生春夏使用。

▲美式復古Double RL（RRL）系列首度登場，5月11日至5月15日新品鑑賞會於MAISON ACME｜圓山別邸。（圖／品牌提供）

RALPH LAUREN頂級紫標系列今年再度快閃來台，加上美式復古Double RL（RRL）系列首度登場，RRL以90年代美國西部文化及美國19世紀工裝與軍裝為靈感，夾克、圖騰印花、牛仔布展現品牌工藝；春夏則有絣織（Ikat）風印花襯托出輕鬆舒適的度假氛圍，皆可於5月11日至5月15日在新品鑑賞會近距離欣賞。