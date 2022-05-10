朴敘俊久違「曬鞋」保鞋頭地位　不意外又是一雙超潮的三方聯名款

記者王則絲／台北報導

韓男星朴敘俊身為潮流一哥，也許是忙於拍攝工作，許久沒有在IG上分享私服造型，而今日他終於Po出了一張貌似坐在工作室中的照片，只見他一身白T＋牛仔褲的休閒造型，而腳踩的球鞋經比對後發現是KAWS X sacai X Nike的三方聯名款，不意外又是一雙厲害潮鞋，忙錄之餘依然是保持著鞋頭的地位。

▲朴敘俊即將有新作品跟大家見面。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



朴敘俊前陣子除了赴英國拍攝《驚奇隊長2》之外，與IU（李知恩）合作的新電影《DREAM》也於日前正式殺青了，且據外媒報導有望在今年上映，令粉絲們超期待。

▲朴敘俊最新私服照中又穿上了厲害的潮鞋款式。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



最新私服照裡，朴敘俊貫徹私下的潮男形象，簡單的白T＋牛仔褲造型，透過落肩版型與反戴的帽子呈現率性街頭感，但更大的亮點還是在腳上的鞋子，仔細看發現，這次朴敘俊穿的鞋款為「KAWS X sacai X Nike Blazer Low」的三方聯名鞋款，顏色應為紫色的Purple Dusk，雖然是去年底發售的款式，並不是最新的搶手鞋，但仍然是潮迷們紛紛收藏的厲害潮鞋。

▲朴敘俊打高爾夫球時腳下踩著是炒價動輒破萬的Nike Dunk Low。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



緊接著朴敘俊又發了一張高爾夫球照，完美揮竿的動作下，這次則是踩著Nike Dunk Low的北卡藍色，同樣是近年來不斷被翻炒的潮鞋，不愧是鞋頭一哥，從IG上觀察幾乎沒看過重複的鞋款。

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