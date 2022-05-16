艋舺人從小吃到大！6間經典又在地的老字號餐廳　跟著吃一輪就飽了

圖、文／MENU美食誌

這篇收藏起來，一起將艋舺人從小吃到大的經典美味吃透透！

一甲子餐飲美食-正港麻豆碗粿

康定路79號108

位在祖師廟前轉角的一甲子，必吃的招牌菜色就是焢肉飯，以老滷汁將控肉滷製的軟爛又入味，吃起來不死鹹且還帶有一份甘甜，也不會有肥肉的油膩感！

▲焢肉飯（圖／美食客梨梨胃破洞提供）

龍都冰菓専業家

和平西路三段192號

必吃招牌八寶冰，清涼解渴且配料十分豐富，有小湯圓、QQ圓、芋頭、大紅豆、紅豆、綠豆、花生等，份量十足夠且可以分食， 剉冰的口感帶點綿密，讓人一吃就愛上！

▲招牌八寶冰（圖／美食客馬健騰提供）

原汁排骨湯~梧州街

梧州街46巷之4路口

店面外觀十分簡陋，必點由蘿蔔排骨湯加上一碗飯的招牌套餐，湯頭喝起來溫潤中帶有甘甜，排骨燉得非常軟爛，輕輕一撥就能骨肉分離，搭配上醬油膏＋蒜＋辣椒超級銷魂！

▲招牌套餐（圖／美食客pe吃pe喝提供）

源芳刈包

華西街17-2號

創於1955年且已傳承到第二代，使用薄式麵皮和豬頸肩肉，手工整切後再以滷包熬滷。白白鬆軟的刈包夾上五花肉、酸菜、花生粉、香菜，膠質感滿滿的半肥半瘦五花肉入口即化，讓人一吃就著迷！

▲源芳刈包（圖／美食客佩蓉提供）

兩喜號魷魚羹

西園路一段194號

創立於1921年，是經典不變的古早好滋味。必吃嚴選阿根廷大魷魚的魷魚羹，透過專業手法讓魷魚的口感新鮮脆韌，上桌前再加上祖傳香料和少許的醋，滋味令人難忘。

▲魷魚羹（圖／美食客Ariel提供）

艋舺螺螄粉 桂林米粉

廣州街175號

螺獅粉可以選擇要搭配牛肉、豬肉或是大腸，整碗螺獅粉彷彿就像火鍋一般華麗豐沛，吃起不會油膩，十分清爽、酸中帶點辣，超級開胃！

▲螺獅粉（圖／美食客Jwu提供）



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