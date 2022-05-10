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GUCCI X adidas更多秀款以外單品曝光！　MK也搶與運動品牌聯名

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記者王則絲／綜合報導　圖／品牌提供

GUCCI於今年2月登場的《EXQUISITE GUCCI》大秀上，首度曝光了與adidas的聯名系列，近日「adidas X GUCCI」系列最新LOOKBOOK釋出，更加入了秀款以外的眾多聯名單品，將於6月7日正式發售；同時，MICHAEL KORS也步上了與運動品牌聯名的道路，於5月9日起推出了攜手義大利品牌ellesse的限量聯名系列。

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

GUCCI最新釋出的聯名系列形象廣告中，曝光了曾出現在大秀以外的更多單品，由攝影師Carlijn Jacobs拍攝，以飽和的背景襯托模特兒身上鮮明的服裝，並透過動感的演繹來強調運動的風格。

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

GUCCI與adidas其實有個共通點，那就是「三條線」的元素，這次聯名當中便能在各式服裝中看到adidas標誌性的三條線以及GUCCI經典的綠紅綠織帶，飾於褲管或是袖子上頭；三葉草下方結合GUCCI字母，則成了聯名系列的全新LOGO，就連GG老花中也加入了三葉草圖案排列，出現在各個角落。

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

「adidas X GUCCI」系列單品遍及全身，除了各式運動服之外，GUCCI經典包款亦得到重新演繹，包括1955、馬銜扣托特包、行李包、相機包⋯⋯全與三葉草圖案達成了奇妙的融合；adidas招牌的Gazelle運動鞋也成為本次畫布，加入大量GUCCI元素，而GUCCI的樂福鞋，也出現了adidas的三條線。大量的單品令時尚迷們超興奮，完全陷入選擇困難，值得收藏的款式不勝枚舉。

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

精品潮流化、並與運動品牌合作，似乎已成為了一個趨勢，緊接著adidas X GUCCI的合作，美國精品MICHAEL KORS也宣布攜手義大利運動品牌ellesse推出限量聯名系列，以復古的70年代為設計主軸，展現當時充滿迷人活力的運動風格。

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

「MICHAEL KORS x ELLESSE」系列將MK LOGO與ellesse的半圓形LOGO巧妙融合，注入亮眼的烈焰紅、橙花橘與海軍藍色塊碰撞，單品包括夾克、長褲、T恤、漁夫帽⋯⋯同時也以復古圖騰的樣貌躍上Hudson、Bradshaw等經典包款，本系列已於5月9日上市。

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

▲GUCCI X adidas、MK X ellesse。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, adidas, GUCCI X adidas, MK, Michael Kors, ellesse

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