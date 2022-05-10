fb ig video ETtoday search mobile

「最美小三」加辣露纖腰秀刺青　擒歐米茄大使頭銜改當乖乖牌

>

▲▼OMEGA 。（圖／公關照）

▲南韓女星韓韶禧成為歐米茄形象大使。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星韓韶禧因演出《夫妻的世界》反派「呂多景」走紅，被封為「最美小三」、「最強小三」，陸續以《無法抗拒的他》、《以吾之名》等戲劇作品將聲勢推向高峰，也引起精品品牌矚目，被法國時尚品牌BALENCIAGA欽點為品牌大使，近日又加入瑞士名錶歐米茄（OMEGA）的「天后宮」，與妮可基嫚、劉詩詩、辛蒂克勞馥等並列品牌大使，首波形象照以清新的白襯衫入鏡，對比她為BALENCIAGA的叛逆風形象照，反差極大。

▲▼OMEGA 。（圖／公關照）

▲韓韶禧佩戴的歐米茄海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶，198,000元。

歐米茄釋出韓韶禧擔任品牌大使的首波美照，她以簡潔的白襯衫搭配粉色面盤的海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶，甜美可人，她表示：「能佩戴如此美麗又精準的腕錶，並向世界各地的眾多粉絲分享這個品牌，我感到非常榮幸。」

▲▼ 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧同時是BALENCIAGA品牌大使，穿牛仔裝露小蠻腰，腹部刺青也跟著曝光。（圖／翻攝xeesoxee IG）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧穿BALENCIAGA新裝大露香肩。（圖／翻攝xeesoxee IG）

不過韓韶禧可不只乖乖牌單一風格，她還勇於挑戰大膽造型，畫上煙燻眼妝、套上BALENCIAGA丹寧裝拍形象照，不僅「加辣」大露香肩，還秀出小蠻腰，連腹部的葉片圖案刺青都曝光，配上冷冽的眼神，讓人認不出是她了。

►金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片

►羅志祥3600萬滿鑽「錶王」上手　霸氣原價買內行人才知的隱藏版

關鍵字：

韓韶禧, 歐米茄, OMEGA, BALENCIAGA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片

金泰梨、南柱赫同款錶5千元有找　卡西歐上手青春無敵

金泰梨、南柱赫同款錶5千元有找　卡西歐上手青春無敵

IWC賽車錶不是Tiffany Blue！　「馬石油綠」點綴超搶眼

IWC賽車錶不是Tiffany Blue！　「馬石油綠」點綴超搶眼

「豐臀金」套瑪麗蓮夢露古董衣拉不起拉鍊　激烈減重7公斤挨罵 「估價逾8.3億元」趙無極名畫有望破天價紀錄　隨佳士得53億拍品襲台 亮・珠寶／梵克雅寶小花戒綻放紅綠新色　指間變出小花園 伯爵2毫米厚的超薄錶暗夜更有看頭　繁星點點、暗藏誕生密碼 風・Luxury／浪琴三地時間錶秀冒險精神　女錶繽紛還有帥錶可戴 夏綠蒂公主180元衣搭萬元毛衣　凱特王子妃傳承平價混搭名牌品味 MET Gala／超模當上空版小金人　「豐臀金」靠1.4億禮服搶風頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面