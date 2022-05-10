「最美小三」加辣露纖腰秀刺青　擒歐米茄大使頭銜改當乖乖牌

▲南韓女星韓韶禧成為歐米茄形象大使。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星韓韶禧因演出《夫妻的世界》反派「呂多景」走紅，被封為「最美小三」、「最強小三」，陸續以《無法抗拒的他》、《以吾之名》等戲劇作品將聲勢推向高峰，也引起精品品牌矚目，被法國時尚品牌BALENCIAGA欽點為品牌大使，近日又加入瑞士名錶歐米茄（OMEGA）的「天后宮」，與妮可基嫚、劉詩詩、辛蒂克勞馥等並列品牌大使，首波形象照以清新的白襯衫入鏡，對比她為BALENCIAGA的叛逆風形象照，反差極大。

▲韓韶禧佩戴的歐米茄海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶，198,000元。

歐米茄釋出韓韶禧擔任品牌大使的首波美照，她以簡潔的白襯衫搭配粉色面盤的海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶，甜美可人，她表示：「能佩戴如此美麗又精準的腕錶，並向世界各地的眾多粉絲分享這個品牌，我感到非常榮幸。」

▲韓韶禧同時是BALENCIAGA品牌大使，穿牛仔裝露小蠻腰，腹部刺青也跟著曝光。（圖／翻攝xeesoxee IG）





▲韓韶禧穿BALENCIAGA新裝大露香肩。（圖／翻攝xeesoxee IG）

不過韓韶禧可不只乖乖牌單一風格，她還勇於挑戰大膽造型，畫上煙燻眼妝、套上BALENCIAGA丹寧裝拍形象照，不僅「加辣」大露香肩，還秀出小蠻腰，連腹部的葉片圖案刺青都曝光，配上冷冽的眼神，讓人認不出是她了。

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