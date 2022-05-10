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下巴痘反覆長？皮膚科醫師教4招飲食調理　紅豆水真的有用

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▲▼ 皮膚科醫師4招飲食調理下巴痘。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲皮膚科醫師教4招飲食調理改善下巴痘

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels 、IG@abib.official

許多人都有痘痘、粉刺問題，尤其不少女生受到生理期、荷爾蒙影響，下巴、唇周更是反覆冒痘，讓人超困擾。知名皮膚科醫師廖苑利就表示，荷爾蒙是長下巴痘最重要的一個原因，而荷爾蒙變化會造成下巴受器上的過度反應，還會造成水腫，使得毛孔阻塞加重。廖醫師就分享了4招飲食調理，能幫助改善下巴反覆長痘，遠離爛臉危機。

▲▼ 皮膚科醫師4招飲食調理下巴痘。（圖／翻攝unsplash,IG）

1.早餐喝胡蘿蔔蘋果汁

首先，廖醫師建議早餐可以加入一杯胡蘿蔔蘋果汁，胡蘿蔔蘋果汁含有很多纖維，可以幫助會清腸，清腸以後，體內的自由基會變少，痘痘也就會變得比較不容易發炎。除了喝胡蘿蔔蘋果汁，多增加纖維素，代謝體內的廢物。

2.喝紅豆水

把紅豆加上5倍的水，浸泡30分鐘後拿去煮，滾開了之後再靜置一會，這個水就是很多人都會喝的紅豆水，倒出來早晚喝。紅豆水在漢方裡是屬於排水利尿的，喝紅豆水可以幫助改善水腫狀態，所以對容易長下巴痘的人來說很好。

▲▼皮膚科醫師4招飲食調理下巴痘 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.晚餐清淡飲食

在生理期前，晚餐最好盡量避免燒烤、火鍋、麻辣，這三類飲食都會有很多的醬料，而這些醬料裡都含有高量的鈉鹽，鈉鹽會讓水分停留在體內更多，所以在生理期前吃多了這些食物，水腫的狀況就會更嚴重，進而使毛孔阻塞得更厲害，下巴痘就會長更多。

所以，生理期前的飲食中，含鹽量是非常重要的一件事，一定要盡量減低飲食中攝取的鹽量。

4.睡前少喝水

在睡覺前2小時要注意，不要喝太多水，如果要喝水的話，要逐步減少，潤潤喉就好了，以避免夜晚喝過多水，讓水分蓄積在體內。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 下巴痘, 冒痘, 唇周痘, 改善, 飲食, 調理, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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