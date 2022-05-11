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痘疤好礙眼？這樣用美白精華更厲害　讓臉蛋亮到發光

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文／C編

炎炎夏日到來，需要更加清爽的保養，同時也要強化肌膚美白，以下就推薦兩款超好用的保養品，不但可以一邊加強肌膚保濕，也可以達到白皙的效果，兩者一起用效果更加乘，而且質地超清爽，沒有令人不適的黏膩感，連痘疤都能改善。

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▲美白,保濕,保養,KIEHLS,契爾氏,精華液,化妝水,。（圖／Her）

▲KIEHL‘S 契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml原價1850元、特價1399元、激光極淨白淡斑精華100ml，原價2800元、特價2280元，點我購買

保濕第一步：KIEHL’S契爾氏 金盞花植物精華化妝水

熱銷50年的明星化妝水，裡面添加天然植物精華成分，可以有效舒緩肌膚敏感、乾燥的狀態，清爽的水狀質地，用起來一點都不會有黏膩感，更是可以拿來濕敷，加強肌膚的水分補給，達到鎮靜的效果，曬後使用也超級舒服。

除了濕敷，很多資深粉絲更是會在化妝水中加入一點美容油，再裝進噴霧瓶子裡面，隨時乾了就補噴，一般噴霧容易讓肌膚更乾燥缺水，以水加油混合使用，可以達到鎖水保濕的效果，很適合乾性肌膚，尤其是長時間待在冷氣房，更需要這樣的噴霧。

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▲美白,保濕,保養,KIEHLS,契爾氏,精華液,化妝水,。（圖／Her）

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亮白第二步：KIEHL'S契爾氏 激光極淨白淡斑精華

全球銷售突破500萬瓶的美白淡斑精華液，在保濕之後使用恰恰好，添加激光活能C、普拉絲鏈、溫和水楊酸，可以加強肌膚煥白的效果，精華液的質地推開之後是清爽的水狀，肌膚一秒就吸收，超級快速又有效果。

不只是加強肌膚煥白，對於提亮膚色更是有一套，能夠打造出細緻均勻的膚況，徹底擺脫蠟黃狀態，讓整個人看起來氣色大加分，甚至可以搭配化妝棉，在痘疤位置濕敷，重點式的淡化黑色素。

關鍵字：

美白, 保濕, 保養, KIEHL’S, 契爾氏, 精華液, 化妝水, Her森森

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