蕭邦機械女錶內在升級　7顆滑動鑽石照樣吸睛

▲模特兒佩戴蕭邦Happy Sport Chrono系列玫瑰金腕錶，1,095,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

蕭邦（Chopard）熱門錶款於今年各有嶄新詮釋，招牌的滑動鑽石腕錶Happy Sport Chrono女錶，改採具54小時動力儲存的瑞士天文台COSC認證自動上鍊機芯，而面盤依然有7顆鑽石於面盤上恣意滑動，內外兼具的設計吸引想入手帶著一些華麗感機械錶的女性，備有18K玫瑰金以及半金款式。

▲蕭邦結合精鋼與玫瑰金材質的Happy Sport Chrono腕錶，624,000元。





▲蕭邦Alpine Eagle XL Chrono系列腕錶藍色款，641,000元。

運動錶主力Alpine Eagle系列，蕭邦新增2款錶徑加大至44毫米的Alpine Eagle XL Chrono腕錶，分別為藍色與黑色款，並搭配橡膠錶帶展現休閒風格，內載具3項專利的自製導柱輪Chopard 03.05-C型機芯；此外，品牌也為紳士風格男性創作限量50只的L.U.C XPS 1860 Officer腕錶，森林綠面盤與底蓋均以機鏤蜂窩型圖案裝飾，打開後底蓋還可見蕭邦家徽以及超薄機芯，與正裝絕配。

▲蕭邦限量50只的L.U.C XPS 1860 Officer系列腕錶，打開底蓋可欣賞超薄自動上鍊機械機芯L.U.C 96.01-L，1,179,000元。

以超薄錶著稱的伯爵（PIAGET），今年為結合錶殼與機芯創造僅4.3毫米厚度的Altiplano Ultimate Automatic腕錶，打造更具奢華感的玫瑰金鑲鑽錶圈款式，配上夜藍色面盤與同色的鱷魚皮錶帶，流露優雅氣息，是一款男、女都能駕馭的錶款。

▲模特兒佩戴伯爵Altiplano Ultimate Automatic藍面盤自動上鍊鑽石腕錶，1,270,000元。（圖／伯爵提供）

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