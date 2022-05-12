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居家空間總是一團亂？5大收納技巧：直立式、收納盒一致都是重點

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文／C編

居家收納是一門藝術，可以做到完美的狀態，把每件物品放在適當的位置，相當有難度，以下就盤點居家收納必學的5個技巧，只要按部就班操作，輕輕鬆鬆就可以將雜物分門別類，生活空間更整潔、更井然有序，再也不怕找不到東西。

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▲居家,收納,KCS,收納盒,收納。（圖／Her森森）

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Tip 1 直立式收納：物品（例如衣服）以「直立」方式收納，取代「堆疊」。不僅能更加容易取用，也使物品一目了然、不容易復亂。

Tip 2 依種類分類：依照物品的功能和用途分類，將家裡的每一個櫃子當成大賣場的一條條走道，以文具為例，寫的、黏貼的、剪的，依序放在抽屜中不同的小格子裡。

Tip 3 外盒貼標籤：每件物品都有自己的家，標籤就像門牌。分類收納不容易復亂，也避免有空間就先暫放一下的念頭，這個通常是讓家裡變亂的元兇。

Tip 4 收納盒一致：建議選用外型一致的收納盒，避免視覺噪音。抽屜形式尤佳，放置深處的物品也能夠輕易拿取。

Tip 5 同外型集中：整理冰箱或抽屜的時候，將相似外型的物品（例如寶特瓶、玻璃瓶）放在一起，或是裝在同樣的補充瓶裡，也是避免視覺雜亂的方法。

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關鍵字：

居家, 收納, KCS, 收納盒, 收納

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