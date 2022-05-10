營養師曝「6種食物」少碰，吃了小心瘦不下來！

▲喜歡喝有糖飲料，不知不覺就熱量破表。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

已經少吃多動了，但為什肚子仍舊一圈肉，營養師朱瑞君表示，減重成效和飲食習慣大有關係，平常的習慣好壞都會反映在身體健康上，所以挑選食物時先檢視一下，除了少吃，還要吃對食物，營養師分享6類食物不要碰，常吃難怪瘦不下來。

1.反式脂肪

炸物、高溫烘培糕點、奶精可能會含有反式脂肪，容易堆積體內心血管，不易排出。

2.含糖飲料

含糖飲料常讓人不知不覺喝下過多糖分，營養師分享，高糖分的攝入，容易改變肥胖賀爾蒙(增加胰島素抗性)，進而養成易胖體質。

3.精緻碳水化合物

想要瘦身的人，避免吃精緻碳水化合物，像是米飯和麵包等，這類食物的血糖負荷很高，容易快速轉為脂肪囤積。

4.重金屬汙染食物

大型深海肉食魚類要慎選，重金屬汙染食物會對大腦、肝臟、腎臟造成損傷，降低體內代謝。

5.加工食品

熱狗、泡麵、肉鬆、高湯塊等加工食品要少吃，營養師分享加工食品的營養價值偏低，不僅無法充足補充營養，因為營養不足，體內代謝也會跟著變慢。

6.過量酒精

營養師提醒，每日酒精攝入量男性不應超過25克，女性不應超過15克，過量容易養成脂肪肝。