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指尖崩壞、甲面分層！2步驟護甲模式：敷面膜、油封滋養還原水嫩甲

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記者李薇／台北報導

後疫情時代，常態性的手部清潔，除了手部變得更容易乾燥脫皮外，更容易出現指尖崩壞、甲面瀕臨斷裂、剝落、甚至分層的狀況，魔鬼藏在細節裡，指尖的亮麗完整，其實會影響到雙手整體的健康與美觀。OPI就推薦以簡單明確的2步驟，在堅守清潔防疫的同時，也能維持亮麗健康的指尖甲面。

▲OPI,指甲精華,指緣油,指甲。（圖／品牌提供）

STEP 1 幫指甲敷上精華面膜

許多人不知道，除了臉部需要使用精華液、精華面膜外，甲面其實也需要定期使用專屬精華液進行修護保養，健康的指甲，表面呈現粉紅色，並且光亮、平滑、堅韌，當甲面變得無光澤、脆弱、容易碎裂、分岔、甚至剝落，就表示你指甲已乾燥受損，需要加強養護了。

針對已受損甲面，建議依損傷情況對症下藥，選用含有營養素、可增強修護甲面的護甲精華：NAIL ENVY粉嫩清透增強護甲油、NAIL ENVY增強指甲護甲油，進行密集護理。

▲OPI,指甲精華,指緣油,指甲。（圖／品牌提供）

第一次使用時先刷上兩層，接下來每日再於甲面刷上一層，就像是幫指甲敷上精華面膜一般；一週後，以去光水除去護甲精華，再反覆以上程序進行密集式的甲面養護，如此連續一個月，即可還原健康亮麗的指甲。

尚未受損的甲面，也可使用護甲精華作為日常routine養護，可在每次的指彩上色前，將護甲精華作為指甲油前的隔離保養底油使用；或是每間隔1-2個月，挑選一週以護甲精華油進行密集育爪，讓指尖來一場大休息。

▲OPI,指甲精華,指緣油,指甲。（圖／品牌提供）

STEP 2 指緣就靠油封保養

乾燥、脫皮、甚至長肉刺的崩壞指緣肌，請以含有強大修護力的美膚精華油：OPI古布阿蘇指精華進行油養護。每日早晚，建議取適量OPI古布阿蘇指精華滴於極乾燥指緣肌膚，按摩指緣幫助快速滲透角質吸收，鎖水保濕。

長期使用更能減少肉刺增生，指緣天天彈潤水嫩。欲加強保養，建議可每週定期，在指緣、指關節等乾燥粗糙處滴上OPI古布阿蘇指精華，再搭配保鮮膜、熱毛巾進行油封敷膜程序，讓養護精華大軍全面深入滲透角質，注入極緻滋養能量與防禦力，重拾水嫩細緻。

關鍵字：

OPI, 指甲精華, 指緣油, 指甲

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