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高圓圓穿「7年前」ZARA裙街拍！舊衣重穿網驚嘆：身材都沒變

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記者王則絲／台北報導

大陸女星高圓圓近期在社群上新增了一個Hashtag，專門發布私下的穿搭照。最新的穿搭照裡，高圓圓以一身休閒裝扮擺拍，黑色上衣下搭配一件墨綠色百褶裙，輕便卻很高雅且氣質，然而她身上的這件百褶裙被發現，似乎是「7年前」就曾穿過的ZARA舊款，重穿舊衣的行為與高衣Ｑ令網友們驚嘆：「身材都沒變！」

▲高圓圓。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓最新私服穿搭。（圖／翻攝自微博）

高圓圓在微博上寫下：「北京的風，不負春日。」頂著一頭被狂風吹亂的頭髮，捕捉陽光擺拍難得的私服穿搭，高圓圓穿著一件基礎的黑色V領衫，搭配墨綠色的七分百褶裙，腳上踩著一雙高筒西部靴，替知性優雅的造型增添一絲叛逆韻味，而肩上的手袋則是她的代言精品MICHAEL KORS的爆款Bradshaw包。

▲高圓圓。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓以休閒黑上衣搭配墨綠色百褶裙，打造知性高雅的氣質。（圖／翻攝自微博）

然而，就有網友發現了，高圓圓身上的裙子似乎早在「7年前」就曾穿過，這條ZARA的墨綠色百褶裙帶有點內斂的光澤，在當時還引發了大家一陣搶購風潮，舊衣重穿的親民行為與高衣Ｑ，掀起網友們的討論：「當年也在ZARA買了一條」、「啊，我就是因為她買了這裙子！」、「說明七年來身材都維持差不多，真的厲害」、「身材一點沒變」也有人感到訝異怎麼保存的？竟然可以穿七年，就有網友推測：「估計就穿了沒幾次」、「七年有可能沒穿到七次。」

▲高圓圓。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓的裙子被發現早在七年前就曾穿過。（圖／翻攝自微博）

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高圓圓

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