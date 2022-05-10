安迪沃荷擠下畢卡索！　夢露畫作57.8億天價成二十世紀最貴藝術品

▲安迪沃荷《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》以約5,782,530,000元的歷史天價落槌，成為拍賣史上最高價二十世紀藝術品。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（CHRISTIE’S）於紐約時間9日拍賣美國普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）1964年鉅作《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》，以約5,782,530,000元（1.95億美元）的歷史天價落槌，擠下2015年畢卡索（Pablo Picasso）畫作《阿爾及爾的女人》創下約53.4億元的成交紀錄，成為拍賣史上最高價的二十世紀藝術品，拍賣所得將全數做公益，以醫療與教育為中心為全球弱勢兒童提供幫助，因此也是成交總額最高的慈善拍賣。

▲安迪沃荷《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》拍賣所得將全數做慈善幫助全球兒童。

《槍擊瑪莉蓮》是安迪沃荷的生涯代表作，整體畫面是以傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）於1953年為電影《飛瀑怒潮》（Niagara）所拍攝的宣傳劇照為基礎，當年共創作了5幅不同主色，一位行為藝術家Dorothy Podber造訪安迪沃荷的工作室，詢問他是否可「shoot」，他以為是拍照當場答應，殊不知Podber竟掏出手槍射向畫作中夢露的額頭，前面的畫作被射穿，而此次佳士得拍賣的《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》雖未被射穿，但仍可見夢露眉心有微微的凹痕，成為最大特色。

此作品由瑞士The Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich委託佳士得拍賣（CHRISTIE’S）拍賣，經過4分鐘激烈競標，最終以約5,782,530,000元的歷史天價成交，創下拍賣史上最高價的二十世紀藝術品紀錄。

►天價賣出！AP古董錶逾3175萬元史上最貴 錶王PP粉面萬年曆款「近億元」

►「估價逾8.3億元」趙無極名畫有望破天價紀錄 隨佳士得53億拍品襲台

