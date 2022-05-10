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iPhone必學的5個小技巧：截圖立刻傳、實況功能選照片超好用

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

使用iPhone的人相當多，但懂得它的很多使用技巧的人不多，以下就盤點5個超好用的小技巧，只要學會了，使用上會立刻方便快速很多，不用再進入層層選單，才能用到自己需要的功能，快來學起來吧！

▲iPhone,功能,技巧,使用,。（圖／pexels）

1.截圖立刻用

按下快捷鍵進行螢幕截圖之後，左下角會出現一個小小的圖片，直接往左滑就可以讓它快速儲存消失，長按就可以直接發給好友或是社群，相當方便。

2.錄製聲音

一般錄製螢幕畫面，是沒辦法收錄自己的聲音的，像是要錄給長輩看點選的路徑，就沒辦法收音進去，建議可以長按錄製螢幕畫面之後，打開麥克風的開關功能，就可以把自己講的解說收音進去。

▲iPhone,功能,技巧,使用,。（圖／pexels）

3.iPhone實況功能

為了拍出美美的畫面，很多人都會使用APP拍照，但其實iPhone的實況功能也很好用，尤其是面對不會拍照的姐妹、男友，就可以開啟這個功能，拍好之後就直接點擊，照片的編輯模式裡面，點擊實況圖標，就可以選出適合的照片存取下來。

4.紙本轉成PDF

需要把紙本檔案轉成PDF，只需要長按備忘錄功能，就會出現掃描文檔的選項，他就會自動存成PDF，存給朋友就可以立刻使用。

▲iPhone,功能,技巧,使用,。（圖／pexels）

5.截圖標記畫得更美

截圖或是資料標記，很多人都會覺得畫不準，或是畫出來不夠美觀，其實只要每次畫完，長按著不鬆手，就會出現自動矯正功能，圓形就會變得很圓，或是直線就會變得很直。

關鍵字：

iPhone, 功能, 技巧, 使用

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