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LV可愛手袋集合！背上「糖果泡泡」不自覺笑了　草編包是度假好理由

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▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲Bubblegram系列甜美可愛（左）、Spring in the City系列讓人好想度假。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）近日頻頻繼出充滿陽光氣息的新包款，讓人看著就愉悅，來自朝陽漸層色調的Spring in the City系列中，有最適合海邊度假的拉菲草編包，而名稱和包包一樣可愛的Bubblegram系列，顏色繽紛甜美像糖果泡泡，保證把妳迷倒，一背就忍不住嘴角上揚。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲荷葉袖T恤帶點浪漫，提著托特包更悠閒。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲短版打結T恤搭配長褲、Papillon包，度假的夜晚參加派對頗適合。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）
▲Petit Sac Plat小包65,000元（左）、Onthego托特包111,000元。

加州的陽光與海邊是度假的完美之選，雖然飛到海的另一端享受夏天，暫時還只能靠想像，但透過「見包如見景」的LV Spring in the City系列，多少能得到一些療癒。不同的漸層色呈現了不同效果，柔和的粉嫩調一派舒適輕鬆，好似漫步在小島的街道上，桃紅與深紫則屬於夜晚的沙灘派對，拉菲草的閒適感不容分說，絕對是夏日度假必備。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲拉菲草編織而成的包款，充滿海邊度假氣氛。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲Spring in the City系列品項豐富，Papillon圓桶包92,000元、運動鞋38,900元、沙灘巾14,900元、沙板75,500元。

Spring in the City的重要特色在於Monogram真絲絹印，以及DamierGraphite丹寧帆布印花，圓桶包Papillon、迷你Petit Sac Plat、托特包Onthego都是大熱門，除了包包，也有各式服裝，T恤上印著棕櫚樹充滿熱帶風情、荷葉袖顯得浪漫，與工作長褲、獵裝短褲形成對比。想要在沙灘上更出風頭，絕不能錯過沙板（Skimboard），不但染上漸層色，還有Monogram妝點，乘風滑行帥度破表。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲色調繽紛可愛的Bubblegram包款，相當討喜。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲Bubblegram系列可以帥中帶甜。

色彩飽和的Bubblegram，從包身輪廓到蓬蓬線條，都像泡泡一般可愛，手感柔軟宛如雲朵，以亮面小牛皮為材質，運用放大的Monogram圖案絎縫，更成就了回彈效果，每個包包都是手工打造，例如Alma BB包款上，有超過1萬5千針的刺繡，足見精湛工藝。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲LV夏日包 。（圖／品牌提供）

▲Bubblegram系列Over The Moon包，可以轉換多種背法，94,000元。

全系列有5種顏色，分別是布魯冰川藍、火龍果粉紅色、香蕉鮮黃色、純淨白色，以及暗夜黑色，搭配4種款式，選擇很豐富，Over The Moon運用帆布肩背帶與金屬鍊帶，可以轉換7種不同用法，Papillon同樣配有兩種背帶，可手提也可肩背。明亮、歡樂，是見到Bubblegram第一眼的感覺，背上就有好心情。

▲LV 夏日包。（圖／品牌提供）

▲白色Bubblegram包顯得純淨，兩款包均為94,000元。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, Bubblegram, Spring in the City

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