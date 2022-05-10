喝奶茶逛飾品店不怕被白眼　專屬杯墊放手試戴不尷尬　

▲「假期茶時光vacanza x SOMA」專賣店於台北信義商圈開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

不少女性逛飾品店時，試戴時不知該將手中飲品放哪才好，著實尷尬，台灣飾品品牌vacanza注意到了，聯手特調飲品品牌SOMA，於台北信義商圈打造「假期茶時光vacanza x SOMA」專賣店，在此可點一杯奶茶，坐在店外無框架階梯與姊妹淘談天，或在店內輕鬆試戴時將飲品置於專屬杯墊上，帶來升級感的購物體驗，無須擔心打翻飲料被白眼了。

▲飾品品牌vacanza結合飲品品牌SOMA，帶來升級感購物體驗。（圖／vacanza提供，以下同）

▲vacanza x SOMA於專賣店前打造無框架階梯座位，享受假期感。



為了打造度假感的飾品空間，vacanza結合飲品品牌SOMA，營造讓顧客能一邊喝著招牌特調鮮奶茶、一邊逛著最新飾品的自在空間，整體裝潢也以奶茶色調為主，予人溫柔感受。近期最熱賣的設計為祈願系列手環，不同顏色的編織手環各有對應的願望，象徵給人滿滿的好運而大受歡迎。

▲vacanza 打造「飲品友善空間」，想試戴飾品時，可將飲品置於專屬的飲品杯墊上。





▲vacanza「祈願‧大人說」主題手環，共推出八種色系搭配。

同為台灣飾品品牌的BONNY&READ，則與華納兄弟消費品部聯手，推出以《怪獸與牠們的產地》為靈感的首飾，將魔法世界的奇獸、紐特等招牌元素融入其中，創作戒指、項鍊、耳環、手鍊等，熟悉故事內容的粉絲肯定一眼認出，又有收藏的好理由了。

▲Bonny & Read怪獸與葛林戴華德的罪行吊飾手鍊。（圖／Bonny & Read提供，以下同）





▲模特兒戴Bonny & Read玻璃獸封蠟項鍊與耳環。