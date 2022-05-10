超準！「第一眼看到什麼動物」，精準剖析你的「內在性格」

記者曾怡嘉／綜合報導

大家常說第一眼印象，代表著你內在的潛意識，有時候表面上看到的不一定是全貌，人的個性也是一樣，日前在《小紅書》有個心理測驗爆準，據說藂你「第一眼看到的動物」能精準揭露你的內在性格，快揪朋友一起來測測看！

▲（圖／翻攝自小紅書）

第一眼看到的是哪個動物呢？

A.貓



B.大象

C.鯊魚

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選擇A貓的你

大家都覺得你深不可測，其實你並不是想裝神祕，而是看待事情比別人高一個層面，所以往往解決事情的方式和別人並不太相同。你其實相當重感情，別人對你的好，都會記在心裡，即便時間過得再久，只要對方有需要，你隨時願意伸出援手。

選擇B大象的你

你講話有分寸，和朋友之間維持一定的邊界感，知道什麼時候該說什麼話，不太容許自己犯錯，也很容易結交朋友。但有時遇到問題或挫折時，容易被自己真實的情緒出賣，不掩飾情緒雖然很坦率，但容易吃眼前虧。

選擇C鯊魚的你

你為人隨興，思想很跳躍，做事情討厭一成不變，有時候和別人不在同一個頻率上，別人覺得好笑的你覺得很無聊，你覺得有趣，但別人卻看不懂。有時候會有點孤獨寂寞，大家表面可以嘻嘻哈哈，但實質上沒什麼交流。