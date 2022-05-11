補充膠原蛋白會致痘？皮膚科醫師教你「這樣吃」最有效

▲越來越多女生把補充膠原蛋白當作保養的一部分。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉／台北報導

許多愛美的女生都會補充膠原蛋白，但要如何選擇才正確？膠原蛋白會致痘嗎？補充越多越好？所有關於膠原蛋白的疑問，讓恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻為你一一解答。

#膠原蛋白補充品是否有效？

A：有研究指出，可以藉由補充促進膠原蛋白合成的物質來刺激新生、促進合成，增加角質層含水量及皮膚彈性。經由飲食攝取的蛋白質會被分解，且容易在高溫及酸性環境下被代謝掉。但若以不同形式攝取，例如：明膠、膠原蛋白水解物或胜肽等，在動物實驗中已被證實可以被吸收及促進合成。

#如何挑選能有效補充的膠原蛋白補充品？

A: 膠原蛋白補充劑的效果和膠原蛋白的來源、補充劑本身的安定性和生物有效利用率等因素有關，產品中的其他添加劑也會影響使用後的效果。建議從廠商的信譽，闡明成分的來源、是否進行臨床試驗以及添加劑的成分幾個方面來挑選產品。也要注意劑型使用的方便性及產品的味道是否可以接受，因為是否有意願規則使用也大大影響有效性。

#膠原蛋白分子量越小越好吸收嗎？

A: 分子量的大小會影響補充劑的生物活性及有效利用率。目前的研究發現，分子量小於5000Da的膠原蛋白水解物，服用後的抽血檢驗數值較高。

#吃膠原蛋白會致痘或存在過敏風險？

A: 膠原蛋白補充劑本身的成分不會致痘或皮膚過敏，但是吃進身體的東西，對特異體質的人還是有過敏的可能。如果在服用後出現皮膚不適，請至皮膚專科就醫。

#吃膠原蛋白有豐胸效果或影響生理週期？

A: 膠原蛋白補充劑的來源包括豬、雞、牛及魚等，補充劑的配方包括明膠，膠原蛋白水解物或胜肽等，這些成分理論上不含賀爾蒙，因此不會讓胸部變大或影響女性生理週期，但動物生長的過程中，若有被注射生長激素或賀爾蒙，是否有殘留現象，就不得而知。選擇膠原蛋白補充品應注重廠商的信譽，並確認廠商是否將產品送檢重金屬或有害物質等等。

#膠原蛋白補充品吃越多越好？

A. 錯。所有用於改善皮膚、指甲及毛髮生長的營養補充品都建議適量攝取。身體的平衡非常巧妙，尤其某些成分能從日常飲食中攝取，如果補充過多反而會造成身體負擔及反效果。

#市售膠原蛋白補充品種類多元，哪種劑型的效果最好？

A: 方便服用及使用者容易接受就是相對較好的劑型。目前膠原蛋白補充品的劑型有膠囊、粉末、膠體及液態等，因為各個臨床試驗所用的劑型、劑量、接受試驗者年齡及評估有效度的方式都不同，嚴格說來無法互相比較。

#膠原蛋白補充品適合誰食用？需要吃多久才能看見效果？

A: 研究指出，21-50歲這個族群補充膠原蛋白的效果最好，大約30天可以看到效果，但51-70歲的族群，則要補充90天才可看到效果。此外，也有針對停經後婦女、年長者以及運動健身者的相關研究。停經後婦女及年長者為了抗衰老所使用的膠原蛋白補充品，在使用四周後，皮膚保濕度或彈性有明顯效果。

▲FANCL 三肽膠原蛋白飲料，50ml×10瓶（一盒），1,680元。

▲DHC 膠原蛋白，30日份（150粒），520元。

▲NU SKIN 水光膠原胜肽，30包（一盒），2,280元。