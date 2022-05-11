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最貴AP皇家橡樹古董錶寶座換人坐！　催生者的獨有款飆破6200萬

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▲▼ AP Royal Oak天價 。（圖／公關照）

▲Gerald Genta生前獨有的AP皇家橡樹錶以約62,739,000元落槌，刷新此系列錶款拍賣紀錄。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

拍賣市場競爭激烈，由富藝斯（PHILLIPS）剛創下的AP（Audemars Piguet，愛彼錶）Royal Oak皇家橡樹系列古董錶31,752,000元天價紀錄，相隔四天，被蘇富比（Sotheby’s）超越，昨於日內瓦登場的「珍貴名錶」拍賣會上，拍出設計此經典錶款的製錶大師Gerald Genta生前獨有的黃金精鋼皇家橡樹腕錶，以約62,739,000元落槌，刷新此系列古董錶紀錄。

▲▼ AP Royal Oak天價 。（圖／公關照）

▲蘇富比內瓦「珍貴名錶」拍賣會6分鐘賣出Gerald Genta珍藏的AP皇家橡樹腕錶。

Gerald Genta對於製錶業貢獻良多，最著名的設計為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus金鷹系列與AP皇家橡樹系列，引領精鋼奢華運動腕錶風潮；他也著迷於複雜功能錶款，自創同名品牌再賣給寶格麗（BVLGARI），其跳時與逆跳分功能的迪士尼角色米奇錶等設計深植人心。

▲▼ AP Royal Oak天價 。（圖／公關照）

▲Gerald Genta擁有的AP皇家橡樹錶拍賣部分收益將撥捐傑給他的同名遺產協會，支持鐘錶界新世代設計師。

今年是Gerald Genta創作的AP皇家橡樹系列問世50周年，蘇富比拍賣他生前佩戴、市場上唯一的黃金鋼錶款，經過8位收藏家爭相競投6分鐘，最終拍出約62,739,000元（2,107,000瑞士法郎）的歷史天價，登上拍賣史上AP皇家橡樹古董錶最高價寶座，拍賣部分收益將撥捐給他的同名遺產協會（Gérald Genta Heritage Association），以支持協會鼓勵並表揚鐘錶界的新世代設計師。

▲▼ AP Royal Oak天價 。（圖／公關照）

▲富藝斯拍賣AP型號5402ST 皇家橡樹A Series「 The A2」精鋼鍊帶腕錶，拍出約31,752,000元高價。（圖／富藝斯提供）

►天價賣出！AP古董錶逾3175萬元史上最貴　錶王PP粉面萬年曆款「近億元」

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關鍵字：

蘇富比, 富藝斯, AP, Audemars Piguet, 愛彼, 皇家橡樹

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