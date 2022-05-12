曾之喬手握新月花束曬媽媽　大讚「沒目的的興趣」最舒壓

實習記者施至真／綜合報導

女星曾之喬熱愛質感生活，經常能在居家生活照中看到綠色植被的身影，就連與好友共同開設的咖啡廳「綠咖生活概念館」，都以復古裝修搭配滿屋子的綠色植栽，環境相當舒適。近日曾之喬也在IG動態發佈手作花藝的生活美照，並表示能培養一個沒有目的的興趣，讓她非常感恩。

從曾之喬的貼文、動態，可以看出她非常喜歡綠色植栽，事實上她也表示，不只她喜歡，她們全家人都非常喜歡美麗的植物，因此姐姐提議，今年的母親節計畫，就是邀請媽媽和朋友一起到花藝教室慶祝。除了放上手作花束的影片之外，她也表示「感恩生活裡有一個沒有目的的興趣，來滋養我的生活」，可見就算工作忙碌，曾之喬也非常懂得如何調適，並找到適合自己的舒壓方式。

▲曾之喬母親節手作新月花束，大方向媽媽獻上愛意。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng，下同）



曾之喬提到，學習花藝課程多年，現在對於該如何擺放植物位置的猶豫時間越來越短了，除了開玩笑說到「因為知道老師一定會幫忙」之外，還提到只要順著心去欣賞，就一定能將花束插飾成自己喜歡的狀態，並大方附上彎月狀的花束給粉絲欣賞。

另外，三不五時就會和粉絲分享生活新觀點的她，也在文章中提到，媽媽越來越像個很有個性的大女孩，除了每天拍照畫畫、寫字創作，也會熱情的分享心中的想法，以及積極嘗試許多新鮮事。並為母親豐富多彩的生活感到開心，也感恩媽媽讓她在充滿歡笑的環境下成長。

其實從曾之喬和她媽媽的身上可以發現，想要生活過的精彩又有意義，就要打開自己的心門，並勇於挑戰各種新奇的事物及培養新的興趣，才不會因為一成不變的忙碌生活，而感到生活沒有樂趣和目標，最後被壓力擊垮。

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