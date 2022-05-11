網瘋傳Balenciaga「破爛鞋」真面目曝光！　特殊款更貴限量百雙飆出天價

記者鮑璿安／台北報導

時尚圈求新求變才能抓人眼球，這點Balenciaga （巴黎世家）已經是高手，最近品牌一雙破爛極致的休閒鞋瘋傳，從鞋身到鞋帶沒有一處完好。不過謎底揭曉，這原來這是品牌拍攝的形象照，並未公開販售，話雖如此，但品牌真正販售的鞋款也很有破舊威力。

網上瘋傳的巴黎世家破鞋其實並未販售，這次的形象照主要是介紹「Paris Sneaker」鞋款，南韓品牌大使韓韶禧也親自演繹過，在創意總監 Demna Gvasalia操刀下滿足怪奇審美，主要以破壞感為主打特色，呈現水洗效果的做舊工藝，在鞋面以及鞋底都打造出磨損效果，像是穿著多年的使用痕跡，藉此達到品牌強調的「一雙鞋穿一輩子」的概念。不光是破舊，品牌經典鞋款元素也沒少，像是鞋頭的尺碼數字、側身的Logo標誌都能證明出自Balenciaga。

▲Balenciaga真正販售的是PARIS HIGH TOP TRAINERS系列做舊鞋款；以及全球限量100雙的「更破舊款」。（圖／翻攝自IG 巴黎世家、官網）

此次款式分別有穆勒鞋以及高筒版型，並提供白、黑、紅配色。另外，也可在官網上看到全球限量100雙的PARIS HIGH TOP TRAINERS FULL DESTROYED，破舊程度與形象照相對接近，而限量版本價格則達到 $1,850 美元（約台幣NT$54,948）。